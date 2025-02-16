Назад 16.02.25, 12:17 В Финляндии продолжает подпольно работать загадочный российский дата-центр Жители финского города Савонлинны обратились в Полицию безопасности с просьбой разобраться в деятельности запущенного россиянами дата-центра, формально обанкротившегося, но фактически продолжающего функционировать. Его владельцев подозревали в связях с госструктурами РФ.

Здание, в которм продолжает работать загадочная серверная. Foto: yle.fi

В начале 2010-х российские предприниматели открыли в городе Савонлинна на востоке Финляндии центр обработки данных Trustnet и завод по производству систем безопасности Argus Spectrum. После начала полномасштабного вторжения в Украину предприятия сменили владельцев, однако деятельность на этих объектах остается не до конца ясной. В январе Trustnet был признан банкротом, но местные жители заметили, что его серверы в одной из комнат все еще работают, и обратились в Полицию безопасности Финляндии (Supo), пишет Yle

Несмотря на официальное прекращение работы, осенью 2023 года власти города также обнаруживали, что в одном из корпусов Trustnet, переоборудованном из силосной башни, по-прежнему функционируют серверные шкафы. В свое время компания закупила дорогостоящее оборудование, но не смогла полностью оплатить его. По договору фирма с российскими корнями должна была вернуть оборудование поставщику весной 2024 года.

Завод Argus Spectrumпри открытии в 2019 году планировал нанять около 100 сотрудников, но на деле в компании работало не более трех человек, хотя ее оборот в 2023 году составил 2,2 млн евро.

Первоначальными владельцами были россияне Сергей и Михаил Левчуки. Также среди собственников ранее был Алексей Ремизов, работавший на российские госструктуры, корпорацию «Росатом», РЖД, Сбербанк и даже ФСБ.

В 2022 году фирма перешла под контроль граждан Финляндии Светланы Партанен и Кари Хеймонена, но информации об их деятельности почти нет. Сейчас владельцем числится британец Энтони Бетки. Источники предполагают, что он может быть номинальным владельцем, поскольку условия сделки с прежними владельцами остаются неизвестными.

В 2020 году финские СМИ сообщали о связях Argus Spectrumс российскими властями, а также о распространении компанией дезинформации о своих клиентах. По словам Бетки, сегодня компания независима, а продукция сертифицирована в ЕС. Однако общественность продолжает сомневаться в прозрачности бизнеса. Среди нынешних членов совета директоров значатся итальянка Екатерина Николаева и финский предприниматель Юрки Карьялайнен, который ранее консультировал россиян по недвижимости и занимался арендой коттеджей.

Ни Карьялайнен и Партанен, с которыми пыталась связаться Yle, ни Полиция безопасности пока не дали комментариев.