Индрек Нейвельт: для Нарвы есть хорошая новость

Экономист: мир уже изменился

Индрек Нейвельт называет демографию базовым фактором, влияющим на экономику. По его словам, низкая рождаемость в Эстонии приводит к сокращению количества будущих налогоплательщиков и работников. Уменьшение числа детей и молодежи означает снижение спроса на товары и услуги для них, а в перспективе – не понадобится так много школ и не нужно будет строить жилье. При этом рост доли пенсионеров делает содержание городской инфраструктуры все более трудным для города. В Нарве все это понимают лучше, чем в Таллинне, отметил Нейвельт.

«Мы привыкли жить в мире глобализации, где экономика всегда будет расти, Китай будет производить все, в Лондоне будут банкиры, а где-нибудь еще будут фермеры», – сказал Индрек Нейвельт, отмечая, что ситуация уже изменилась.

По его мнению, деглобализация началась еще до президентства Трампа в США. Если раньше снижение транспортных расходов на 1% давало 5% роста международных перевозок, то теперь движение, по его словам, идет в обратную сторону. США более не поддерживают дешевую торговлю с помощью своего глобального присутствия, и они, и Евросоюз стремятся вернуть производство на свою территорию. Автоматизация и роботизация делают возможным располагать заводы там, где есть квалифицированные инженеры, а не дешевая рабочая сила.

Нейвельт также считает, что свободного рынка, где продавцы и покупатели свободно торговались, устанавливая справедливые цены, уже не существует из-за «экономики платформ». Он сослался при этом на теорию «технофеодализма» греческого экономиста и политика Яниса Варуфакиса. «Он очень левый – коммунист или социалист, но я думаю, что в этой теории он прав», – заметил он.

Крупные онлайн-платформы контролируют рынок с помощью алгоритмов и держат цены на минимально возможном уровне, сказал Индрек Нейвельт. Это выгодно потребителям, но средние и малые компании теряют часть прибыли, которую могли инвестировать в рост. Богатство концентрируется у владельцев платформ. Стоимость таких компаний, как Microsoft, Amazon, Google, Apple, Nvidia, достигает триллионов долларов, в то время как стоимость крупнейших традиционных компаний в Европе в разы ниже.

Индрек Нейвельт также раскритиковал идею зеленого перехода. По его словам, реализация всех планов по зеленой экономике потребует, по оценке McKinsey, около 275 триллионов долларов за 25 лет, что эквивалентно примерно 10% мирового ВВП ежегодно. Нейвельт считает эту цифру нереалистичной, учитывая, что инвестиции в разных странах обычно составляют 10-20% от ВВП. По его мнению, в США уже осознали нереальность этих цифр, и есть признаки такого понимания и в Еврокомиссии.

Шанс для тех, кто умеет работать руками

Нейвельт отметил, что за последние десять лет ВВП на душу населения вырос, но по отношению к среднему уровню ЕС остается примерно на том же уровне, что и десятилетие назад (78-79%). При этом конкурентоспособность Эстонии снизилась из-за роста цен по сравнению с остальной Европой.

На вопрос из зала, какие проблемы он стал бы решать прежде всего, если бы стал премьер-министром, экономист указал на три причины, снижающие, по его мнению, ВВП Эстонии.