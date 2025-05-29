Компания Марко Кулли выкупила у шведского инвестора три здания магазинов Bauhof

Три магазина Bauhof, принадлежавшие концерну Vilniaus Prekyba, перешли в собственность эстонского капитала.
Foto: Andras Kralla
Речь идет о портфеле общей площадью 14 300 квадратных метров, включающем три магазина Bauhof в Хаапсалу, Курессааре и Валга, а также одно здание сети A1000 в Выру. Все объекты сданы в аренду в рамках долгосрочных договоров. Годовой доход от аренды этих зданий составляет около 1,2 миллиона евро.
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