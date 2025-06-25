Назад 25.06.25, 09:34 Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц Бывший мэр Таллинна и лидер Центристской партии Михаил Кылварт признался, что после своей отставки с высокого поста живет на доход в размере примерно 2000 евро в месяц, передает rus.err.ee.

Михаил Кылварт.

Foto: Liis Treimann

В интервью еженедельнику Eesti Ekspress он рассказал, что эта сумма складывается из компенсации за работу в горсобрании и пособия от Кассы по безработице.

«Как и у большинства людей, у меня есть обязательства, которые нужно покрывать. Я не стремлюсь к излишнему комфорту, но хотелось бы зарабатывать столько, чтобы не думать каждый месяц, хватит ли денег до конца», – отметил Михаил Кылварт.

Он добавил, что в последний год его доход составлял примерно 2000 евро на руки в месяц, но при этом Кылварт использовал и личные сбережения: «Резервы у меня были, но сейчас они значительно сократились по сравнению с прошлым годом».

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С 1 апреля 2025 года зарплата мэра Таллинна выросла до 9616,60 евро (брутто) в месяц.