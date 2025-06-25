Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,12%300,72
  • OMX Riga1,47%892,98
  • OMX Tallinn0,27%2 063,89
  • OMX Vilnius−0,21%1 195,52
  • S&P 5001,11%6 092,18
  • DOW 301,19%43 089,02
  • Nasdaq 1,43%19 912,53
  • FTSE 100−0,06%8 753,93
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,87
  • OMX Baltic0,12%300,72
  • OMX Riga1,47%892,98
  • OMX Tallinn0,27%2 063,89
  • OMX Vilnius−0,21%1 195,52
  • S&P 5001,11%6 092,18
  • DOW 301,19%43 089,02
  • Nasdaq 1,43%19 912,53
  • FTSE 100−0,06%8 753,93
  • Nikkei 2250,39%38 942,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,87
  • 25.06.25, 09:34

Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц

Бывший мэр Таллинна и лидер Центристской партии Михаил Кылварт признался, что после своей отставки с высокого поста живет на доход в размере примерно 2000 евро в месяц, передает rus.err.ee.
Михаил Кылварт.
  • Михаил Кылварт.
  • Foto: Liis Treimann
В интервью еженедельнику Eesti Ekspress он рассказал, что эта сумма складывается из компенсации за работу в горсобрании и пособия от Кассы по безработице.
«Как и у большинства людей, у меня есть обязательства, которые нужно покрывать. Я не стремлюсь к излишнему комфорту, но хотелось бы зарабатывать столько, чтобы не думать каждый месяц, хватит ли денег до конца», – отметил Михаил Кылварт.
Он добавил, что в последний год его доход составлял примерно 2000 евро на руки в месяц, но при этом Кылварт использовал и личные сбережения: «Резервы у меня были, но сейчас они значительно сократились по сравнению с прошлым годом».

Статья продолжается после рекламы

С 1 апреля 2025 года зарплата мэра Таллинна выросла до 9616,60 евро (брутто) в месяц.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.05.25, 14:10
Центристская партия подала жалобу в ЕСПЧ в связи с решением по делу Porto Franco
Центристская партия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью обжаловать решение Госсуда по делу Porto Franco.
Mнения
  • 11.03.25, 16:18
Правительство встало на ремонт
Более радикальной смены правительства до осени ожидать не приходится, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Новости
  • 10.03.25, 14:29
Кылварт: Эстонии нужны внеочередные выборы
Доверие жителей Эстонии к нынешним правящим партиям достигло исторически низкого уровня, а планируемая перестановка в правительстве не изменит ситуацию в целом – нам нужны внеочередные выборы, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
2
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о компании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
3
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
4
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
5
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
6
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?

Последние новости

Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
Биржа
  • 25.06.25, 12:07
Генеральный директор Nvidia продал 100 000 акций компании
Новости
  • 25.06.25, 11:12
Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов
Новости
  • 25.06.25, 10:34
Цена на нефть выросла после двухдневного снижения
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
Интервью
  • 25.06.25, 08:48
Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?

Сейчас в фокусе

Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о компании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Дронам могут найти мирное применение в сельском хозяйстве, напоминает Отт-Каарел Вяэн из Таллиннского технического университета.
Новости
  • 24.06.25, 06:00
Найти потерянный гриб или спасти жизнь человеку. Как дроны изменят все?
Урмас Сыырумаа считает, что для успеха нужны как талант, так и удача.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Põhjala не стремится к масштабам крупных производителей. «Мы, по сути, говорим о немного разных продуктах. Наше пиво варится из тщательно отобранных ингредиентов. Это другой продукт, и для нас объёмы не важны. Важно, чтобы человек получил опыт».
Новости
  • 24.06.25, 14:02
Пивоварня Põhjala удвоила продажи безалкогольного пива. «Люди ценят вкус»
Глава Nortal Прийт Аламяэ.
Новости
  • 23.06.25, 13:10
Nortal заработала 28 миллионов прибыли. Прийт Аламяэ: мы ищем возможности для расширения
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025