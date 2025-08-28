Назад 29.08.25, 06:00 Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования Интересные и познавательные рассказы, яркие и реальные примеры, встречи с профессионалами и опытными людьми становятся важной и неотъемлемой частью образования. Однако, когда речь заходит о воспитании финансовой грамотности, ничто не заменит опыт с собственными деньгами. И здесь у государства есть возможность оказать необходимую поддержку эстонским детям.

Как много кажется возможным, когда у тебя есть свои собственные деньги!

Foto: Pixabay

Пока некоторые политики и определенные партии Эстонии призывают уничтожить вторую и третью ступени и полностью доверить свою пенсию государству, канцлер Германии Фридрих Мерц призывает молодое поколение не полагаться только на государственное пенсионное страхование, но уже с младых ногтей начинать понемногу самостоятельно копить себе на старость.

Более того, свои слова Мерц подкрепляет и действиями - правительство Германии пообещало новую субсидию для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Со следующего года родители смогут получать по 10 евро в месяц, чтобы инвестировать от имени ребёнка. Средства будут заморожены до достижения детьми пенсионного возраста.

Причина такого решения актуальна для многих стран – увеличение доли пенсионеров среди населения и, как результат, рост расходов госбюджета на пенсии. В 2022 году в среднем страны ЕС тратили на них 12,2% ВВП. Эстония с 7,3% оставалась на достойном уровне. Правда, размер пенсии в нашей стране был и остается ближе к концу списка европейских стран - сегодня размер государственной пенсии в Эстонии в среднем составляет менее 40% от последней зарплаты свежеиспеченного пенсионера.

Статья продолжается после рекламы

Все чаще из разных уголков мира доносятся разговоры о том, что пенсии будут становиться все более обременительным расходом для государств, из-за чего необходимо часть ответственности переложить на самого человека. Каждая страна тут изощряется по-своему, но базовое решение – это дополнительные накопления в инвестиционных фондах, что в Эстонии выражено в виде второй и третьей пенсионных ступеней. Инвестиционной культуре Эстонии многие страны могут позавидовать, однако решения и идеи политиков относительно второй и третьей ступеней, поведение самих вкладчиков, которые забрали деньги из второй ступени, сбережения, которых у половины населения нет, - все это говорит о том, что и у нас в стране есть над чем работать. Собственные деньги – лучший опыт И работа с детьми – то пространство, где можно добиться максимально эффективного результата, однако в значительной степени тема финансов здесь либо ограничивается рекомендациями и частными инициативами, либо перекладывается на плечи родителей. Но и у нашего государства есть прекрасная возможность от слов перейти к делу. Мой опыт работы с детьми и молодежью действительно показывает, что понимание и знания о финансах у детей одного и того же возраста могут сильно различаться (впрочем, как и у взрослых). У кого-то уже есть инвестиции в какие-то инструменты, а кто-то даже не имеет карманных денег. Те самые 10 евро в месяц каждому ребенку, которые пообещало правительство Германии, в Эстонии также могли бы стать большим подспорьем в развитии финансовой грамотности, уравнивании позиций и возможностей молодежи, и для многих стали бы первыми собственными деньгами, личными накоплениями и первыми инвестициями. Никакие рассказы и примеры не заменят реальное чувство финансовой ответственности за собственные деньги. 10 евро в месяц – много или мало Горячие новости 26.08.25, 08:00 Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills 25.08.25, 06:00 Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков 25.08.25, 11:07 Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт Самый известный бренд компании — Salamander KM 13.08.25, 12:50 Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Статья продолжается после рекламы

Для начала давайте посчитаем, что такое 10 евро в месяц. В Эстонии эти выплаты могли бы начинаться с 7 лет, когда большинство детей идет в школу. Во-первых, потому что разговоры о деньгах с детьми более раннего возраста требуют более специфического подхода и примеров. Во-вторых, отношение и потребность в деньгах с возрастом меняются. В-третьих, появление у всех школьников своей копилки от государства даст педагогам при желании отличный повод и возможность использовать эту тему на уроках.

С 7 до 18 лет 10 евро в месяц обойдутся государству в 1320 евро на человека за весь период. По данным Департамента статистики, сегодня в Эстонии проживает 171 340 детей такого возраста. За последние годы эта цифра немного увеличивалась. То есть ежегодный дополнительный расход для государства будет составлять около 20 млн евро.

Кажется немалой суммой. Однако это капля в море в сравнении с пособиями на ребенка, которые составляют 80-100 евро в месяц, где бенефициаром не всегда может оказываться сам ребенок. Но даже если все пособие и уходит на его нужды, то как правило сам он этих денег не видит, не участвует в принятии решений по их распределению и у него полностью отсутствует ощущение «своих денег». Эти деньги – финансовая поддержка для родителей.

Куда инвестировать

Один из самых спорных вопросов - это доходность, которая будет зависеть от того, куда инвестированы деньги детей.

Фонды второй и третьей ступени кажутся самым простым и доступным вариантом, поскольку инфраструктура уже создана и работает. Дополнительный плюс в том, что у молодежи будет возможность выбирать между фондами, получить представление о пассивных и активно управляемых фондах. Если же использовать и возможности инвестиционного счета (PIK), то тут для молодежи появляется еще больше возможностей набить свои первые шишки на инвестиционном поприще.

И если взрослые люди редко говорят о своих накоплениях, то молодежь с большей вероятностью будет сравнивать доходности изначально одинаковых копилок, что может провоцировать как брать более высокие и не всегда разумные риски, но и больше вникать и изучать. Однако у обих вариантов есть полезный не теоретический, а практический образовательный момент.

Есть и другие способы, как можно было бы вкладывать эти деньги и одновременно поддерживать экономику страны, - местный рынок государственных облигаций или Таллиннская биржа. Однако на данном этапе отсутствуют механизмы и инфраструктура, которые бы позволяли это делать.

Статья продолжается после рекламы

Если взять среднюю доходность рынка в районе 7% годовых, то к 18 годам у молодого человека на счете накопится сумма в 1900 евро. С учетом инфляции на уровне 3% в год, покупательная способность этой суммы составит примерно 1600 евро в нынешних деньгах.

С другой стороны, если эти деньги заморозить до наступления пенсионного возраста, то даже без дополнительных взносов после наступления 18 лет ни со стороны государства, ни со стороны самого вкладчика, к 68 годам на счете будет уже 90 000. Правда, инфляция в пределах 3% сократит покупательную способность этой суммы в два с лишним раза.

Не стоит, конечно, исключать и вероятность потерь, но это будет одним из самых ценных уроков за относительно небольшие деньги, которые ребенок получит в начале своего жизненного пути. Да и все потерять все равно не получится, поскольку речь идет о пенсионных фондах и сумме, которая будет ежемесячно увеличиваться на 10 евро.

Открытый вопрос – что дальше

Стоит ли давать доступ к этим деньгам после достижения молодым человеком совершеннолетия или, как планирует правительство Германии, удерживать эти деньги до наступления пенсионного возраста – вопрос открытый. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

С одной стороны, возможность использовать деньги с 18 лет сокращает горизонт накопления и делает эти деньги более «осязаемыми». Более того, эти деньги могут оказаться хорошим подспорьем для студента или для первого взноса на покупку жилья.

С другой, период накопления в случае с молодежью является главным преимуществом, поскольку время дает возможность проявить себя так называемому сложному проценту.

Дать удочку

Статья продолжается после рекламы

Но какой бы вариант выбран ни был, признаем, что суммы не кажутся впечатляющими. Но также признаем, что и размер взносов не большой, а скорее символический.

Главная же цель и задача этих взносов в том, чтобы не «накормить», а «дать удочку».

Свои деньги, первые инвестиции и личный портфель у каждого ребенка - это небольшой расход для государства, но огромный скачок для молодого человека в мир личных финансов и инвестирования.

Да и наверняка многие из вас помнят то чувство, когда у вас появились свои личные деньги. Как много кажется тогда возможным!