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  • 27.06.25, 10:27

СМИ: США хотят предложить Ирану сделку в обмен на отказ от ядерной программы

Белый дом рассматривает возможность предложить Ирану инвестиции в гражданскую ядерную программу на 30 миллиардов долларов, а также снятие санкций и доступ к замороженным активам на шесть миллиардов в обмен на отказ от обогащения урана, пишет CNN со ссылкой на четыре источника.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joey Sussman
По словам чиновников администрации Трампа, в ходе обсуждений было выдвинуто несколько предложений. Все они предварительные, но одно условие неизменно — Тегеран должен отказаться от обогащения урана, передает «Медуза».
Один из стимулов, которые США могут предложить Ирану — это инвестиции в размере 20–30 миллиардов долларов в новую ядерную программу, не предполагающую обогащения урана, которая будет подразумевать только гражданские энергетические цели. По словам одного из источников, США предпочитают, чтобы эти деньги выделили арабские партнеры в регионе. «США готовы возглавить эти переговоры. И кто-то должен будет заплатить за строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя такие обязательства», — сказал чиновник администрации Трампа.
В числе других стимулов рассматривается возможность частичного снятия санкций и предоставление доступа к шести миллиардам долларов замороженных активов Ирана. Эти деньги изначально были получены от продажи нефти и затем заморожены на счетах в Южной Корее, а впоследствии отправлены в Катар.

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Кроме того, по словам двух источников, выдвинута еще одна идея, которая сейчас находится на рассмотрении: союзники США в Персидском заливе могли бы оплатить замену ядерного объекта в Фордо, который был атакован американскими бомбами, на не-обогатительную программу.
«Сейчас выдвигается множество разных идей от разных сторон, и многие из них стараются быть креативными», — резюмирует эти обсуждения чиновник. Другой источник говорит: «Я считаю, что здесь все совершенно неопределенно».
Трамп неоднократно заявлял, что у Ирана не может быть ядерного оружия и требовал прекратить программу по обогащению урана в исламской республике. В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по ядерному объекту в Фордо — одному из ключевых в иранской ядерной программе. Оценить ущерб невозможно, однако Трамп уверяет, что «ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены».
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