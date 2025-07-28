Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии

Утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо в территориальные воды Эстонии без разрешения вошел пограничный корабль Российской Федерации серии «Светляк» «Сочи 500», который находился в эстонских водах около 35 минут, пишет rus.err.ee.
- Флаг России. Фото иллюстративное.
- Foto: Shutterstock
Согласно Закону о государственной границе Эстонии, иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды Эстонии, осуществляя мирный проход.
Для этого необходимо уведомить МИД Эстонии за 48 часов до прохода. Российский пограничный корабль этого не сделал, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
Министерство иностранных дел в понедельник, 28 июля, вызвало временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ему ноту протеста.
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«Нарушение морской границы Эстонии со стороны России – это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному Российской Федерации», – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
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