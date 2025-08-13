Компания Кристьяна Раху уступила договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
С сентября платные парковки в Таллинне станут значительно дешевле, поскольку государственный тендер выиграла компания Europark Estonia, а не Ühisteenused, которая предоставляла эту услугу в течение 25 лет.
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
Foto: Erik Prozes
«В отрасли шутят, что этот тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить», – сказал генеральный директор Snabb OÜ Кустас Кыйв, представивший предложение на тендер в качестве третьего оператора парковок.
