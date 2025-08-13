Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%296,04
  • OMX Riga0,72%923,28
  • OMX Tallinn−0,01%2 036,39
  • OMX Vilnius−0,03%1 208,22
  • S&P 5001,13%6 445,76
  • DOW 301,1%44 458,61
  • Nasdaq 1,39%21 681,9
  • FTSE 1000,16%9 162,7
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,34
  • 13.08.25, 09:33

Компания Кристьяна Раху уступила договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту

С сентября платные парковки в Таллинне станут значительно дешевле, поскольку государственный тендер выиграла компания Europark Estonia, а не Ühisteenused, которая предоставляла эту услугу в течение 25 лет.
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
  • Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
  • Foto: Erik Prozes
«В отрасли шутят, что этот тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить», – сказал генеральный директор Snabb OÜ Кустас Кыйв, представивший предложение на тендер в качестве третьего оператора парковок.
