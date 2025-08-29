Назад 29.08.25, 11:59 «Я думала, что мой мозг взорвется». Кай Реало: налоговая политика правительства усиливает неопределенность На уверенность предпринимателей влияет не столько чувство безопасности или его отсутствие, сколько нестабильная экономико-политическая среда, где налоги и регулирование меняются в одночасье, заявила глава компании Ragn-Sells Кай Реало в эфире передачи радио Äripäev «Äripäeva arvamusliider».

Глава Ragn-Sells Кай Реало.

Foto: Andras Kralla

«Иностранные инвесторы уходят не только потому, что мы соседи с Россией, а из-за этой хаотичной ситуации, когда сегодня вводим налоги, завтра говорим, что они не нужны, послезавтра — упс! — просчитались, все-таки нужны, и даже больше. Или принимаем законы ЕС, а потом говорим: ладно, не совсем так примем. А чиновник заявляет: нет-нет, нужно еще строже», — перечислила Реало примеры.

По ее словам, у отвечающего за миллионы евро инвестора в хаотичной среде неизбежно возникает сомнение: «имеет ли смысл держать деньги в этом дурдоме или разумнее уйти куда-то еще».

«Когда я услышала, что мы получили столько денег, что можем отменить налоги, я подумала, что у меня просто мозг взорвется. Это ненормальное управление ни с точки зрения компании, ни с точки зрения государства», – подчеркнула предприниматель.

Статья продолжается после рекламы

Реало отметил, что Эстонии нужна решимость – необходимо положить конец «налоговому фестивалю» и подумать о том, что важнее всего для государства с точки зрения доходов.

«Разумеется, нужно инвестировать в оборону, но государство должно где-то взять деньги, чтобы это себе позволить. Пора заканчивать с повседневной бытовой политикой и думать стратегически о том, как мы развиваем страну и экономику и как решаем долгосрочные проблемы», — сказала Реало, которая также является членом совета уполномоченных Центрального союза работодателей.

В интервью Реало также подробно комментирует экономические прогнозы Министерства финансов и коммерческих банков и рассказывает, как руководители действуют в условиях недостоверной статистики. Критика прозвучала как в адрес коалиционных, так и оппозиционных политиков.