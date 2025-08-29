Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,35%6 478,88
  • DOW 30−0,06%45 611,31
  • Nasdaq −0,77%21 539,01
  • FTSE 1000,06%9 222,58
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 29.08.25, 11:59

«Я думала, что мой мозг взорвется». Кай Реало: налоговая политика правительства усиливает неопределенность

На уверенность предпринимателей влияет не столько чувство безопасности или его отсутствие, сколько нестабильная экономико-политическая среда, где налоги и регулирование меняются в одночасье, заявила глава компании Ragn-Sells Кай Реало в эфире передачи радио Äripäev «Äripäeva arvamusliider».
Глава Ragn-Sells Кай Реало.
  • Глава Ragn-Sells Кай Реало.
  • Foto: Andras Kralla
«Иностранные инвесторы уходят не только потому, что мы соседи с Россией, а из-за этой хаотичной ситуации, когда сегодня вводим налоги, завтра говорим, что они не нужны, послезавтра — упс! — просчитались, все-таки нужны, и даже больше. Или принимаем законы ЕС, а потом говорим: ладно, не совсем так примем. А чиновник заявляет: нет-нет, нужно еще строже», — перечислила Реало примеры.
По ее словам, у отвечающего за миллионы евро инвестора в хаотичной среде неизбежно возникает сомнение: «имеет ли смысл держать деньги в этом дурдоме или разумнее уйти куда-то еще».
«Когда я услышала, что мы получили столько денег, что можем отменить налоги, я подумала, что у меня просто мозг взорвется. Это ненормальное управление ни с точки зрения компании, ни с точки зрения государства», – подчеркнула предприниматель.

Реало отметил, что Эстонии нужна решимость – необходимо положить конец «налоговому фестивалю» и подумать о том, что важнее всего для государства с точки зрения доходов.
«Разумеется, нужно инвестировать в оборону, но государство должно где-то взять деньги, чтобы это себе позволить. Пора заканчивать с повседневной бытовой политикой и думать стратегически о том, как мы развиваем страну и экономику и как решаем долгосрочные проблемы», — сказала Реало, которая также является членом совета уполномоченных Центрального союза работодателей.
В интервью Реало также подробно комментирует экономические прогнозы Министерства финансов и коммерческих банков и рассказывает, как руководители действуют в условиях недостоверной статистики. Критика прозвучала как в адрес коалиционных, так и оппозиционных политиков.
“Mõtlesin, et mu aju plahvatab.” Kai Realo: kaootiline keskkond süvendab ebakindlust
00:00
