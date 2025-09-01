Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,12%295,85
  OMX Riga0,22%921,59
  OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  OMX Vilnius0,04%1 226,21
  S&P 500−0,64%6 460,26
  DOW 30−0,2%45 544,88
  Nasdaq −1,15%21 455,55
  FTSE 1000,09%9 195,28
  Nikkei 225−1,24%42 188,79
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%94,33
  • 01.09.25, 14:16

Глава стоматологической клиники: платежеспособность снизилась, очереди стали короче

По словам руководителя Sakala Hambaravi Хендрика Кийге, общий экономический спад отражается и на стоматологическом бизнесе.
Принадлежащая Хендрику Кийге (второй слева) компания Bluegate OÜ заняла седьмое место в рейтинге семейных предприятий Äripäev. Для широкой публики фирма известна как Sakala Hambaravi.
  • Принадлежащая Хендрику Кийге (второй слева) компания Bluegate OÜ заняла седьмое место в рейтинге семейных предприятий Äripäev. Для широкой публики фирма известна как Sakala Hambaravi.
  • Foto: Raul Mee
«Даже для финских пациентов лечение зубов здесь уже не обходится дешевле», – заявил он в эфире утренней программы радио Äripäev.
