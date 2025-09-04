Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства

По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
Foto: Andras Kralla
Компания оказалась в ситуации, где не оставалось другого выхода, кроме как подать заявление о банкротстве, рассказал основатель мебельного предприятия Enima Trade Индрек Рейтсак в передаче радио Äripäev «Kuum tool». На днях стало известно, что компания прекращает деятельность и намерена сократить всех сотрудников.
Суд постановил выплатить компании около 50 млн евро
Производитель фасадов Windoor получил долгожданное решение международного арбитража: государство Казахстан обязано выплатить компании около 55 миллионов долларов. Однако поступления денег и окончательного решения еще предстоит дождаться.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?