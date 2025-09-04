Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,41%6 474,57
  • DOW 300,46%45 478,05
  • Nasdaq 0,4%21 582,72
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,6
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,41%6 474,57
  • DOW 300,46%45 478,05
  • Nasdaq 0,4%21 582,72
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,6
  • 04.09.25, 16:52

Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства

Последние трудные годы привели занимающуюся генеральным подрядом строительную компанию Evicon Ehitus к санации – на фирме висят крупные долги, а кредиторы недовольны.
По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
  • По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.06.25, 17:21
Глава движущейся к банкротству компании: «Нужно брать на себя ответственность»
Компания оказалась в ситуации, где не оставалось другого выхода, кроме как подать заявление о банкротстве, рассказал основатель мебельного предприятия Enima Trade Индрек Рейтсак в передаче радио Äripäev «Kuum tool». На днях стало известно, что компания прекращает деятельность и намерена сократить всех сотрудников.
Новости
  • 21.05.25, 16:14
Металлургическому предприятию удалось выйти из санации благодаря помощи банка
Пярнуское металлургическое предприятие Helmetal IMS сумело выйти из процесса санации на несколько лет раньше срока, поскольку банк выдал бизнесу кредит для погашения долгов.
Эпицентр
  • 02.06.25, 08:52
«Видимо, никто не верил». Windoor одержала победу в споре десятилетия
Суд постановил выплатить компании около 50 млн евро
Производитель фасадов Windoor получил долгожданное решение международного арбитража: государство Казахстан обязано выплатить компании около 55 миллионов долларов. Однако поступления денег и окончательного решения еще предстоит дождаться.
Новости
  • 10.04.25, 11:10
Перенос бизнеса не помог: продавец стройматериалов погряз в долгах
«Сейчас не лучшие времена. Такова жизнь».
Годами находившаяся в процессе санации компания Janere некоторое врем назад перевела свою деятельность на новую фирму Janere Trade. Теперь налоговая задолженность возникла и у нее.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
2
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
3
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
4
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
5
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Новости
  • 04.09.25, 17:30
Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Новости
  • 04.09.25, 15:50
Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
Новости
  • 04.09.25, 14:04
Гросс активно строит новые магазины, но бюрократия вставляет палки в колеса
Mнения
  • 04.09.25, 13:27
Март Раамат: перед «зеленой» и финансовой бурей царит тревожное затишье

Сейчас в фокусе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в апреле этого года на авиабазе Эмари.
Новости
  • 03.09.25, 11:55
Госконтроль выявил в Министерстве обороны ошибочные авансовые платежи и другие нарушения
В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОПа самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Самый известный продукт компании Milrem – наземное транспортное средство THeMIS.
Новости
  • 03.09.25, 11:12
Milrem Robotics отправит в Украину рекордное количество наземных дронов
Банк Danske ушел с эстонского рынка после скандала с отмыванием денег.
Новости
  • 03.09.25, 12:47
Прокуратура требует отвода народного заседателя по делу Danske
Движение рабочей силы Департамент статистики измеряет по данным регистра занятости Налогово-таможенного департамента, а сведения о свободных рабочих местах собирает с помощью опросника.
Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025