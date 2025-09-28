Эксперты: цены на квартиры в Таллинне в следующие полгода не изменятся

Подавляющее большинство из 122 опрошенных экспертов в сфере недвижимости полагают, что цены на квартиры в Таллинне в ближайшее время меняться не будут. Опрос провела компания 1Partner Kinnisvara.
Среди респондентов 65% считают, что к февралю 2026 года цены на квартиры в столице останутся на уровне августа, когда средняя стоимость квадратного метра составляла почти 2990 евро. По сравнению с результатами опроса, проведённого год назад, доля экспертов, по мнению которых цены будут оставаться стабильными, увеличилась на 20 процентов, а число тех, кто прогнозирует их снижение, сократилось с 32% до 11%. «Если в прошлом году многие говорили о возможном снижении цен, исходя из того, что последние два-три года были периодом спада, то теперь эксперты считают, что у цен больше потенциала для роста, чем для падения», — прокомментировала результаты опроса аналитик 1Partner Kinnisvara Элиа Вяэри.
