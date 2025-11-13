Тыну Тоомпарк поспорил с чиновником: должно ли государство вмешиваться в рынок недвижимости?
Министерство климата подготовило исследование о доступности жилья в Эстонии, которое, по мнению эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, не включает участников рынка и чрезмерно вмешивается в работающий рынок.
По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
Рынок недвижимости Латвии долго оставался в ожидании прорыва: казалось, рост вот-вот начнется, но он откладывался снова и снова. Сегодня же цифры свидетельствуют – в стране начинается новая эпоха, рассказали инвесторы в недвижимость Пеэтер Пяртель и Юрий Преображенский, которые только что вернулись из Риги с новыми впечатлениями и информацией.
Если продавец не готов проявить гибкость в вопросе цены или условий, он может остаться без покупателя. В то же время предлагающий слишком низкую цену покупатель рискует оказаться в ситуации, когда на рынке останутся лишь более скромные объекты, отметил исполнительный директор компании LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг в интервью порталу Kinnisvarauudised.
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Рассказывать избирателям сказки, далекие от жизни, и выдавать черное за белое – значит не уважать электорат. Это невежливо, пишет инвестор в недвижимость и преподаватель Тыну Тоомпарк в ответ на статью вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.