
  • OMX Baltic−0,59%291,37
  • OMX Riga0,48%925,64
  • OMX Tallinn−0,04%1 912,77
  • OMX Vilnius0,07%1 272,06
  • S&P 500−1,58%6 742,52
  • DOW 30−1,31%47 620,51
  • Nasdaq −2,44%22 834,58
  • FTSE 100−1,05%9 807,68
  • Nikkei 2250,43%51 281,83
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,92
  • 13.11.25, 15:45

Тыну Тоомпарк поспорил с чиновником: должно ли государство вмешиваться в рынок недвижимости?

Министерство климата подготовило исследование о доступности жилья в Эстонии, которое, по мнению эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, не включает участников рынка и чрезмерно вмешивается в работающий рынок.
Тыну Тоомпарк на дебатах выступил в роли представителя Союза фирм недвижимости.
  • Тыну Тоомпарк на дебатах выступил в роли представителя Союза фирм недвижимости.
  • Foto: Liis Treimann
Новое исследование министерства вызвало жаркие споры в передаче радио Äripäev «Kinnisvaratund».
