Строительство нового завода VKG в Кохтла-Ярве поставлено на паузу

Концерн VKG на неопределенное время приостановил создание планировавшегося в Кохтла-Ярве завода по переработке пластиковых отходов и отказывается от предусмотренной для этого Фондом справедливого перехода поддержки в размере около 17 миллионов евро.
Дочернее предприятие VKG – VKG Plastic – планировало построить в Кохтла-Ярве на территории бывшего завода удобрений Nitrofert завод по переработке пластиковых отходов, пишет «Северное побережье».
Строительство завода обошлось бы, по первоначальным данным, более чем в 100 миллионов евро и работу на нем получили бы около полусотни человек.
Руководитель VKG по коммуникациям и маркетингу Ирина Боенко пояснила, что самым крупным риском проекта является прежде всего надежность поставок сырья, на которую влияет в первую очередь ограниченность мощностей по сортировке отходов в Эстонии.
«Это препятствует доступности сырья необходимого качества. Плюс существующие на фазе развития технологические риски. Все это налагает значительные ограничения на экономическую окупаемость проекта, смягчить которые в достаточной мере не могут также текущие ставки поддержки Фонда справедливого перехода. Это привело к решению на неопределенное время поставить развитие проекта на паузу в нынешней его фазе», – отметила она.
