29.09.25, 11:09 Финны рассматривают возможность продажи фанерного завода в Отепя Финский лесопромышленный концерн UPM инициировал стратегический обзор, чтобы определить возможное будущее фанерного бизнеса – рассматриваются варианты продажи, частичного отделения или вывода на биржу.

Как отказ от производства фанеры повлияет на завод UPM-Kymmene в Отепя, пока остается неясным.

Foto: Andres Haabu

Совет директоров UPM принял решение начать стратегический обзор подразделения UPM Plywood, чтобы оценить возможности максимизации долгосрочного потенциала бизнеса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Это решение может привести к отделению фанерного бизнеса от UPM, например, через продажу, частичное выделение или первичное размещение акций, сообщает портал Tööstusuudised.ee.