  • OMX Baltic−0,52%289,2
  • OMX Riga−0,25%910,41
  • OMX Tallinn−0,87%1 917,09
  • OMX Vilnius0,15%1 237,55
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,47%9 328,14
  • Nikkei 225−0,69%45 043,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,38
  • 29.09.25, 11:09

Финны рассматривают возможность продажи фанерного завода в Отепя

Финский лесопромышленный концерн UPM инициировал стратегический обзор, чтобы определить возможное будущее фанерного бизнеса – рассматриваются варианты продажи, частичного отделения или вывода на биржу.
Как отказ от производства фанеры повлияет на завод UPM-Kymmene в Отепя, пока остается неясным.
  Как отказ от производства фанеры повлияет на завод UPM-Kymmene в Отепя, пока остается неясным.
  • Foto: Andres Haabu
Совет директоров UPM принял решение начать стратегический обзор подразделения UPM Plywood, чтобы оценить возможности максимизации долгосрочного потенциала бизнеса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Это решение может привести к отделению фанерного бизнеса от UPM, например, через продажу, частичное выделение или первичное размещение акций, сообщает портал Tööstusuudised.ee.
Новости
  • 20.07.25, 14:54
Производитель фанеры увеличил экспорт несмотря на ценовое давление
Производитель фанеры Estonian Plywood AS в прошлом году увеличил выручку до 62,5 миллиона евро, при этом прибыль снизилась до 11,5 миллиона евро.
Новости
  • 03.04.25, 16:05
Владелец эстонского фанерного завода планирует сокращения в Финляндии
Финская материнская компания эстонского фанерного завода UPM-Kymmene Otepää – UPM Plywood – начинает переговоры с профсоюзами по вопросам вынужденных отпусков и сокращений на трех фанерных заводах.
Новости
  • 26.06.24, 17:05
Производитель фанеры достиг рекордного оборота
UPM-Kymmene Otepää, принадлежащая финскому лесопромышленному концерну UPM, в прошлом году увеличила оборот на треть и почти повторила рекордную прибыль.
Новости
  • 01.02.24, 17:19
Тяжелый год негативно отразился на деревообрабатывающей промышленности Финляндии и Швеции
Stora Enso сокращает еще 1000 человек
Прошлый год сократил оборот и прибыль финских и шведских деревообрабатывающих компаний – уменьшаются дивиденды и сокращаются рабочие места.
  • KM
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

1
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
2
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
5
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
6
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России

Новости
  • 29.09.25, 11:59
Майлис Репс окончательно признана виновной в мошенничестве и присвоении
Новости
  • 29.09.25, 11:09
Финны рассматривают возможность продажи фанерного завода в Отепя
Биржа
  • 29.09.25, 10:03
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 29.09.25, 09:25
На выборах в Молдове побеждают сторонники евроинтеграции
Mнения
  • 29.09.25, 08:52
Выйти из ЕС и сделать строже Закон о языке: на местных выборах партии пытаются выехать на государственных темах
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
Новости
  • 28.09.25, 15:33
Эксперты: цены на квартиры в Таллинне в следующие полгода не изменятся

Евгений Кабанов играет и поет для зрителей на Балтийском вокзале.
Новости
  • 27.09.25, 11:29
17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом
Инвестор в недвижимость Тыну Тоомпарк прочитал недавнюю колонку вице-мэра Таллинна Мадле Липпус в Äripäev и решил опровергнуть несколько ее утверждений.
Mнения
  • 27.09.25, 12:28
Тыну Тоомпарк отвечает Мадле Липпус: если не понимаешь – не трогай!
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Владельцами компании Quickport, занимающейся организацией негабаритных и тяжеловесных перевозок, являются Михаил Апрельский и Максим Юферев.
ТОП
  • 27.09.25, 10:00
ТОП автотранспортных компаний: фирма из Мяннику поднялась на высшую ступень пьедестала
В рейтинге – более 170 компаний
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
Биржа
  • 27.09.25, 13:30
Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Сооснователь Civitta Рийво Антон также является партнером Specialist VC и инвестором Startup Wise Guys.
Новости
  • 28.09.25, 14:16
Эстонцы приобрели армянскую ИТ-компанию и нацелены на международный рост
Миллиарды из российского бюджета частично нашли приют в Эстонии.
Эпицентр
  • 23.09.25, 18:26
«Грабь награбленное»: у владельца эстонской компании возникли проблемы в России
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и лорд-мэр Карлскруны Петер Глимвалл подписали договор о сотрудничестве двух городов.
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
