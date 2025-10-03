Суттер: чтобы не замечать нехватку людей, нужно быть совсем слепым

Правительство намерено активнее, чем прежде, приглашать в Эстонию иностранную рабочую силу – по словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Хандо Суттера, речь идет исключительно о ценных для страны специалистах и профессионалах, передает rus.err.ee.
- Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер.
- Foto: Raul Mee
«Чтобы не замечать нехватку людей, нужно быть совсем слепым. Сегодня уровень занятости в Эстонии – один из самых высоких в истории, и это несмотря на то, что за нашими плечами несколько лет экономического спада. Все рабочие руки на рынке труда необходимы, и мы не можем никого оставлять в стороне. Мы переворачиваем каждый камень, чтобы понять, что еще можно сделать», – подчеркнул он в эфире передачи Esimene stuudio.
«Когда мы говорим о трудовой миграции, нужно помнить, что и в случае Эстонии большая часть перемещений происходит в пределах Европейского союза. Речь идет о привлечении талантов. У нас конкуренция со всеми соседними рынками. Если нам удается привлечь сюда необходимую и специфическую экспертизу, это создаст в Эстонии больше рабочих мест, именно ценных рабочих мест. К примеру, инженеры сегодня в очень большом дефиците», – добавил Суттер.
По его словам, трудовая миграция такова, что люди приезжают в Эстонию со своими знаниями и подготовкой, платят налоги и создают нечто ценное: «Мы не должны воспринимать это однозначно как нечто плохое. Сегодня условия для привоза работников в Эстонию и так одни из самых строгих. Для сравнения: Литва в прошлом году пригласила на рынок труда 30 000 человек из третьих стран. Я не советую повторять это один к одному, а привожу для сравнения».
Ида-Вирумаа стабильно удерживает
первое место по уровню безработицы в Эстонии, при этом крупные предприятия региона вынуждены привлекать иностранную рабочую силу. Как ранее писали ДВ, работодателям недостаточно местных сварщиков
и инженеров
. Статистика показывает, что больше всего иностранных работников в Ида-Вирумаа заняты именно в промышленности.
«Сегодня мы находимся на этапе, когда качественная иммиграция могла бы повысить зарплаты эстонцев», — подчёркивает руководитель компании по техническому обслуживанию самолётов Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Компания, предоставляющая услуги с высокой добавленной стоимостью, хотела бы активно расти и могла бы предоставить работу нескольким десяткам человек, но работников нет.
Принятые Рийгикогу в конце марта поправки к Закону об иностранцах, с одной стороны, снизят административную нагрузку на приехавшего из-за рубежа работника и его работодателя, а с другой – ограничат найм новых сотрудников и расширят круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность.
Затянувшийся экономический спад немного притупил боль кризиса нехватки работников, но не устранил его причину, пишет руководитель рабочей группы по рынку труда Центрального союза работодателей Эстонии Айн Кяпп.
