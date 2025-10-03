Деловые ведомости
  OMX Baltic0,15%291,99
  OMX Riga−0,01%907,53
  OMX Tallinn0,01%1 946,82
  OMX Vilnius0,24%1 245,48
  S&P 5000,06%6 715,35
  DOW 300,17%46 519,72
  Nasdaq 0,39%22 844,05
  FTSE 1000,34%9 460,13
  Nikkei 2251,85%45 769,5
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%95,81
  03.10.25, 09:51

Суттер: чтобы не замечать нехватку людей, нужно быть совсем слепым

Правительство намерено активнее, чем прежде, приглашать в Эстонию иностранную рабочую силу – по словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Хандо Суттера, речь идет исключительно о ценных для страны специалистах и профессионалах, передает rus.err.ee.
Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер.
  • Исполнительный директор Центрального союза работодателей Хандо Суттер.
  • Foto: Raul Mee
«Чтобы не замечать нехватку людей, нужно быть совсем слепым. Сегодня уровень занятости в Эстонии – один из самых высоких в истории, и это несмотря на то, что за нашими плечами несколько лет экономического спада. Все рабочие руки на рынке труда необходимы, и мы не можем никого оставлять в стороне. Мы переворачиваем каждый камень, чтобы понять, что еще можно сделать», – подчеркнул он в эфире передачи Esimene stuudio.
«Когда мы говорим о трудовой миграции, нужно помнить, что и в случае Эстонии большая часть перемещений происходит в пределах Европейского союза. Речь идет о привлечении талантов. У нас конкуренция со всеми соседними рынками. Если нам удается привлечь сюда необходимую и специфическую экспертизу, это создаст в Эстонии больше рабочих мест, именно ценных рабочих мест. К примеру, инженеры сегодня в очень большом дефиците», – добавил Суттер.
По его словам, трудовая миграция такова, что люди приезжают в Эстонию со своими знаниями и подготовкой, платят налоги и создают нечто ценное: «Мы не должны воспринимать это однозначно как нечто плохое. Сегодня условия для привоза работников в Эстонию и так одни из самых строгих. Для сравнения: Литва в прошлом году пригласила на рынок труда 30 000 человек из третьих стран. Я не советую повторять это один к одному, а привожу для сравнения».

