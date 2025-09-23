Эстония взяла в долг 250 млн евро

Во вторник, 23 сентября, состоялся аукцион, на котором Эстония разместила облигации на 250 млн евро.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Было привлечено 70 млн евро шестимесячными и 180 млн евро двенадцатимесячными облигациями. Средняя доходность шестимесячных бумаг составила 2,078%, а двенадцатимесячных – 2,111%.
Исторически при выпуске краткосрочных облигаций (T-bills) эстонское государство получало заемные средства по ставке, фактические равной Euribor. Поэтому результаты размещений облигаций сильно колебались в зависимости от времени, сообщили в SEB.
Когда стоимость денег в Европе была отрицательной, Эстония получала займы под отрицательные проценты. Например, весной 2022 года доходность шестимесячных облигаций составила -0,44%. Поскольку всего за месяц до аукциона началась война в Украине, заимствование оказалось примерно на 0,1 базисного пункта дороже уровня Euribor.
За эти года страх, что война дойдет до Эстонии, снизился, отметили в банке.
Страх, что война дойдет до Эстонии, по сравнению с ситуацией трех с половиной лет назад снизился. Этой весной шестимесячный заем был получен в среднем под 2,27%, тогда как шестимесячный Euribor на тот момент составлял 2,34%. В этот раз доходность шестимесячных облигаций составила 2,078%, при том что шестимесячный Euribor равен 2,11%.
