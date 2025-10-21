Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,08%6 740,59
  • DOW 300,68%47 026,14
  • Nasdaq −0,16%22 954,55
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,08%6 740,59
  • DOW 300,68%47 026,14
  • Nasdaq −0,16%22 954,55
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • 21.10.25, 16:33

«Отечество» исключило из тартуской фракции скандального молодого политика: он принес партии более 1.5 тыс. голосов

Партия «Отечество» исключила из своей тартуской фракции скандального молодого политика Криса Кярнера на следующий день после выборов, хотя известный среди молодежи стример принес партии один из лучших результатов в Тарту.
Кандидат на пост мэра Тарту и член партии «Отечество» Тынис Лукас.
  • Кандидат на пост мэра Тарту и член партии «Отечество» Тынис Лукас.
  • Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix
«Мы хотим сосредоточиться на основных городских темах и программных пунктах, а не заниматься имиджем и участием в стримах, в которые мы были втянуты», — объяснил решение кандидат в мэры Тарту от «Отечества» Тынис Лукас.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.10.25, 16:37
Предприниматели делают ставку в Таллинне на центристов. «Иначе вновь будет создана радужная коалиция»
Центристская партия, недавно добившаяся успеха на местных выборах, пользуется поддержкой ряда предпринимателей. Вопрос о формировании в столице новой правящей коалиции во главе с центристами пока остается открытым.
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Предприниматель Урмас Сыырумаа не планирует выставлять свою кандидатуру на пост мэра Таллинна на следующих выборах и предпочитает вместо этого увеличить свой квартал Ротерманни в два раза.
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
По словам предпринимателя Юри Мыйза, результаты муниципальных выборов могут повлиять и на работу правительства.
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
  • KM
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
2
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
3
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
4
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно

Последние новости

Новости
  • 21.10.25, 19:00
На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод Вячеслава Леэдо нашелся покупатель
Возобновление производства маловероятно
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ
Новости
  • 21.10.25, 16:33
«Отечество» исключило из тартуской фракции скандального молодого политика: он принес партии более 1.5 тыс. голосов
Инвестор Тоомас
  • 21.10.25, 15:47
Инвестор Тоомас: выбрал 10 акций с лучшим потенциалом по советам Уолл-стрит
Новости
  • 21.10.25, 14:38
Анника Аррас: политический театр «Отечества» может затянуться
Новости
  • 21.10.25, 13:49
Мартин Виллиг взял перерыв на год
Новости
  • 21.10.25, 13:37
На основании расследования Äripäev Грюнталя хотят лишить депутатской неприкосновенности

Сейчас в фокусе

Михаил Кылварт
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. В Таллинне победила Центристская партия, EKRE не прошла
«Все они там проходимцы, от которых, к сожалению, мой бизнес зависит», – отозвался в беседе с ДВ один из опрошенных предпринимателей.
Новости
  • 20.10.25, 06:00
Предприниматели Таллинна о выборах: доверие пошатнулось, балаган закончится нескоро
Предприниматель Урмас Сыырумаа
Новости
  • 20.10.25, 10:35
Урмас Сыырумаа: не хочу участвовать в коалиции гномиков. Лучше увеличу Ротерманни в два раза
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс (слева) поздравляет кандидата в мэры Таллинна Евгения Осиновского.
Новости
  • 20.10.25, 10:03
Политическое сватовство: Осиновский и Кылварт ищут возможности создания коалиции
Крупный предприниматель Юри Мыйз.
Новости
  • 20.10.25, 11:43
Юри Мыйз: не пройдет и двух недель, как сменится премьер-министр
Михаил Стальнухин в ночь подсчета голосов собрался с участниками своего избирательного союза прямо в Нарвской ратуше.
Новости
  • 20.10.25, 14:20
Выборы в Нарве выиграл Михаил Стальнухин, но кто станет мэром - неясно
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт собрал в Таллинне бесспорное большинство голосов — 26 531.
Новости
  • 20.10.25, 11:27
Кылварт готовится к переговорам с Isamaa: мы самые популярные партии в Эстонии
Юбилейная продукция Selver Köök
  • KM
Content Marketing
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025