«Отечество» исключило из тартуской фракции скандального молодого политика: он принес партии более 1.5 тыс. голосов
Партия «Отечество» исключила из своей тартуской фракции скандального молодого политика Криса Кярнера на следующий день после выборов, хотя известный среди молодежи стример принес партии один из лучших результатов в Тарту.
Кандидат на пост мэра Тарту и член партии «Отечество» Тынис Лукас.
Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix
«Мы хотим сосредоточиться на основных городских темах и программных пунктах, а не заниматься имиджем и участием в стримах, в которые мы были втянуты», — объяснил решение кандидат в мэры Тарту от «Отечества» Тынис Лукас.
