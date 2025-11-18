Нарвский завод по переработке пластика получит от KIK 3 млн евро

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) выделит на строительство в Нарве завода по переработке пластиковых отходов 3 млн евро.
- DME Recycling OÜ начнет производить термолизное масло, которое будет экспортироваться производителям пластмассовых изделий для изготовления новой продукции. Фото иллюстративное.
- Foto: Shutterstock
Предприятие DME Recycling OÜ собирается построить в Нарве к 2027 году завод, который сможет ежегодно перерабатывать около 9000 тонн пластиковых отходов, и производить из них термолизное масло, передает rus.err.ee.
По словам консультанта проекта Лаури Пухвеля, завод обеспечит работой 30 человек, в основном специалистов.
KIK также выделит около миллиона евро фирме KA на производство в волости Йыэляхтме новых поддонов из старых.
Статья продолжается после рекламы
Поддержку в размере 413 000 евро получит и фирма Ragn-Sells, планирующая использовать на свалке в Вяэтса барабанный компостер для переработки кухонных отходов и производства из них сертифицированного компоста.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Концерн VKG на неопределенное время приостановил создание планировавшегося в Кохтла-Ярве завода по переработке пластиковых отходов и отказывается от предусмотренной для этого Фондом справедливого перехода поддержки в размере около 17 миллионов евро.
«Когда рынок горяч, есть много пространства для создания всевозможных компаний – там полно ерунды, в кризис же могут пробиться только лучшие», – отметил выступивший на конференции стартапов Latitude59 и занимающийся очисткой океанов активист Боян Слат в интервью Äripäev.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.