Назад 18.11.25, 11:44 Нарвский завод по переработке пластика получит от KIK 3 млн евро Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) выделит на строительство в Нарве завода по переработке пластиковых отходов 3 млн евро.

DME Recycling OÜ начнет производить термолизное масло, которое будет экспортироваться производителям пластмассовых изделий для изготовления новой продукции. Фото иллюстративное.

Foto: Shutterstock

Предприятие DME Recycling OÜ собирается построить в Нарве к 2027 году завод, который сможет ежегодно перерабатывать около 9000 тонн пластиковых отходов, и производить из них термолизное масло, передает rus.err.ee.

По словам консультанта проекта Лаури Пухвеля, завод обеспечит работой 30 человек, в основном специалистов.

KIK также выделит около миллиона евро фирме KA на производство в волости Йыэляхтме новых поддонов из старых.

Поддержку в размере 413 000 евро получит и фирма Ragn-Sells, планирующая использовать на свалке в Вяэтса барабанный компостер для переработки кухонных отходов и производства из них сертифицированного компоста.