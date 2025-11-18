Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,19%290,87
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,21%1 908,74
  • OMX Vilnius−0,11%1 270,44
  • S&P 500−0,92%6 672,41
  • DOW 30−1,18%46 590,24
  • Nasdaq −0,84%22 708,07
  • FTSE 100−1,21%9 558,6
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • OMX Baltic0,19%290,87
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,21%1 908,74
  • OMX Vilnius−0,11%1 270,44
  • S&P 500−0,92%6 672,41
  • DOW 30−1,18%46 590,24
  • Nasdaq −0,84%22 708,07
  • FTSE 100−1,21%9 558,6
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,87
  • 18.11.25, 11:44

Нарвский завод по переработке пластика получит от KIK 3 млн евро

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) выделит на строительство в Нарве завода по переработке пластиковых отходов 3 млн евро.
DME Recycling OÜ начнет производить термолизное масло, которое будет экспортироваться производителям пластмассовых изделий для изготовления новой продукции. Фото иллюстративное.
  • DME Recycling OÜ начнет производить термолизное масло, которое будет экспортироваться производителям пластмассовых изделий для изготовления новой продукции. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Предприятие DME Recycling OÜ собирается построить в Нарве к 2027 году завод, который сможет ежегодно перерабатывать около 9000 тонн пластиковых отходов, и производить из них термолизное масло, передает rus.err.ee.
По словам консультанта проекта Лаури Пухвеля, завод обеспечит работой 30 человек, в основном специалистов.
KIK также выделит около миллиона евро фирме KA на производство в волости Йыэляхтме новых поддонов из старых.

Статья продолжается после рекламы

Поддержку в размере 413 000 евро получит и фирма Ragn-Sells, планирующая использовать на свалке в Вяэтса барабанный компостер для переработки кухонных отходов и производства из них сертифицированного компоста.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.11.25, 14:32
Строительство нового завода VKG в Кохтла-Ярве поставлено на паузу
Концерн VKG на неопределенное время приостановил создание планировавшегося в Кохтла-Ярве завода по переработке пластиковых отходов и отказывается от предусмотренной для этого Фондом справедливого перехода поддержки в размере около 17 миллионов евро.
Новости
  • 24.05.25, 14:12
«Спад бума очищает рынок от ерунды». Экоактивист видит решение климатических проблем в ядерной энергии
«Когда рынок горяч, есть много пространства для создания всевозможных компаний – там полно ерунды, в кризис же могут пробиться только лучшие», – отметил выступивший на конференции стартапов Latitude59 и занимающийся очисткой океанов активист Боян Слат в интервью Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Эпицентр
  • 17.11.25, 06:00
Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе
Добавлен комментарий представителя Olemar OÜ
3
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
4
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
5
Новости
  • 17.11.25, 09:54
Плата семейного врача будет учитывать число болезней его пациентов
6
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается

Последние новости

Новости
  • 18.11.25, 14:02
Репинский оправдан по делу о злоупотреблении компенсациями Рийгикогу
Новости
  • 18.11.25, 13:52
Банкротный управляющий выставил центр WOW на продажу по значительно сниженной стартовой цене
Новости
  • 18.11.25, 13:34
Коалиция Райк–Стальнухин обещает поддержку русскоязычному профобразованию и бизнесу
Новости
  • 18.11.25, 13:15
Европа верит в рост экономики Эстонии меньше, чем сама Эстония
Новости
  • 18.11.25, 11:44
Нарвский завод по переработке пластика получит от KIK 3 млн евро
Новости
  • 18.11.25, 11:34
Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами?
Биржа
  • 18.11.25, 11:01
LHV увеличил объемы кредитования в октябре, но отстает от плана по прибыли
Новости
  • 18.11.25, 10:32
Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения
Адвокат Пруунсильда: извинение могло бы состояться в Европейской комиссии

Сейчас в фокусе

Ремонт дома на Нарвском шоссе длится уже не один год.
Эпицентр
  • 17.11.25, 06:00
Миллионный кредит, счета по 600 евро и спор с кафе «Нарва»: старый дом стал заложником войны в квартирном товариществе
Добавлен комментарий представителя Olemar OÜ
Автосалон JMV Motors в Юлемисте, где на самом деле велась деятельность. Спор JMV, ввозившей в Эстонию машины с чешскими номерами, и Налогового департамента начался несколько лет назад.
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
Конфеты Narva, которые продает только магазин Kookos, по его заказу производят на старейшей кондитерской фабрике Литвы.
Интервью
  • 16.11.25, 10:00
Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда
Марго Кюлаотс отметил, что управление когенерационными станциями дало компании обширный опыт.
Новости
  • 17.11.25, 11:35
В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
Новости
  • 16.11.25, 15:27
Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается
С октябрьского пика рыночная стоимость биткоина снизилась примерно на 600 млрд долларов.
Биржа
  • 17.11.25, 12:29
Стоимость биткоина опустилась до уровня начала года
Мо Гавдат — разработчик программного обеспечения из Египта, основатель нескольких стартапов и бывший топ-менеджер, работавший в Microsoft и Google X.
Новости
  • 16.11.25, 13:24
Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество
«Капитализм подходит к переломному моменту»
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025