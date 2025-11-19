Таллиннская коалиция обещает сократить бюрократию и разработать гарантийную программу для молодых семей

На коалиционных переговорах в Таллинне Центристская партия и «Отечество» в рамках пресс-релиза представили договоренности, касающиеся городского имущества и предпринимательской деятельности.
- Член переговорной делегации Центристской партии Лаури Лаатс.
- Foto: Liis Treimann
По словам члена переговорной делегации Центристской партии Лаури Лаатса, роль столицы необходимо рассматривать в общегосударственном контексте, например, как крупнейшего туристического направления: «Поэтому развитие Старого города как туристического объекта, места проживания и предпринимательской среды находится в центре нашего внимания».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Центристская партия и «Отечество» договорились о планах в области столичного коммунального хозяйства. В том числе Таллиннская коалиция планирует косить траву, бороться с испанскими слизнями и реконструировать Ратушную площадь.
Начинающие коалицонные переговоры в Таллинне Центристская партия и «Отечество» рассматривают союз как политический противовес правительству Партии реформ и «Ээсти 200» на национальном уровне.
Выборы прошли, голоса подсчитаны, настало время политической арифметики, как четко заметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. С политической логикой она может и не совпадать, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.