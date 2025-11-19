Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,09%291,41
  • OMX Riga−0,33%923
  • OMX Tallinn−0,03%1 906,61
  • OMX Vilnius0,16%1 273,11
  • S&P 5000,16%6 627,64
  • DOW 30−0,09%46 047,99
  • Nasdaq 0,21%22 480,26
  • FTSE 100−0,47%9 507,41
  • Nikkei 225−0,34%48 537,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%92,87
  19.11.25, 16:42

Таллиннская коалиция обещает сократить бюрократию и разработать гарантийную программу для молодых семей

На коалиционных переговорах в Таллинне Центристская партия и «Отечество» в рамках пресс-релиза представили договоренности, касающиеся городского имущества и предпринимательской деятельности.
Член переговорной делегации Центристской партии Лаури Лаатс.
  • Член переговорной делегации Центристской партии Лаури Лаатс.
  • Foto: Liis Treimann
По словам члена переговорной делегации Центристской партии Лаури Лаатса, роль столицы необходимо рассматривать в общегосударственном контексте, например, как крупнейшего туристического направления: «Поэтому развитие Старого города как туристического объекта, места проживания и предпринимательской среды находится в центре нашего внимания».
