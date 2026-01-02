Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,69%315,11
  • OMX Riga0,00%925,61
  • OMX Tallinn1,43%2 081,58
  • OMX Vilnius1,69%1 360,45
  • S&P 5000,00%6 845,5
  • DOW 300,00%48 063,29
  • Nasdaq −0,76%23 241,99
  • FTSE 1000,48%9 979,04
  • Nikkei 225−0,37%50 339,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 02.01.26, 13:52

Актив без спроса: программное обеспечение обанкротившегося стартапа не вызывает интереса даже по сниженной цене

Даже при стартовой цене в 5 млн евро программное обеспечение обанкротившейся Eurora не привлекло покупателей: последний аукцион перед Рождеством вновь завершился безрезультатно.
Когда-то считавшееся успешным программное обеспечение Eurora не нашло покупателя даже при стартовой цене в 5 млн евро, хотя на первом аукционе за него предлагали 30 млн евро.
  • Когда-то считавшееся успешным программное обеспечение Eurora не нашло покупателя даже при стартовой цене в 5 млн евро, хотя на первом аукционе за него предлагали 30 млн евро.
  • Foto: Andras Kralla
В марте исполнится два года с момента первого неудачного аукциона по продаже программного обеспечения Eurora, когда банкротный управляющий Майре Арм пыталась продать разработанную стартапом таможенную технологию за 30 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
