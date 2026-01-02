Актив без спроса: программное обеспечение обанкротившегося стартапа не вызывает интереса даже по сниженной цене

Когда-то считавшееся успешным программное обеспечение Eurora не нашло покупателя даже при стартовой цене в 5 млн евро, хотя на первом аукционе за него предлагали 30 млн евро.
Foto: Andras Kralla
В марте исполнится два года с момента первого неудачного аукциона по продаже программного обеспечения Eurora, когда банкротный управляющий Майре Арм пыталась продать разработанную стартапом таможенную технологию за 30 млн евро.
