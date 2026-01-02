Большинство торговцев не смогли добиться роста в ноябре

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2025 года повысился по сравнению с октябрем на 0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,1%.