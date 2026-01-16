Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
«Она была такой же радостной и румяной, как и я в самом начале», – вспоминает Моника Сори недавнюю встречу с другим начинающим пекарем. Но мечта о собственном кафе закончилась болезненно – в январе пекарня Mooni, работавшая в Каламая, обанкротилась.
По словам владельца компании, для Tenter, производящей деревянные конструкции зданий, могла стать роковой слишком смелая экспансия. При этом как минимум часть бизнеса продолжится в новой фирме, которой руководят работники Tenter.
Известный стартап в сфере ментального здоровья Mindspa, ранее работавший под брендом Synctuition, решением Харьюского уездного суда признан банкротом. Общая сумма долгов компании превышает 1 млн евро. Другие компании, связанные с ее основателями Платоном Тинном, Олавом Мийлем и Алланом Ээсмаа, также испытывают серьезные трудности.
Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.