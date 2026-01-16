Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 5000,01%6 945,29
  • DOW 30−0,06%49 414,97
  • Nasdaq −0,05%23 517,61
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,16
  16.01.26, 16:57

Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро

«Она была такой же радостной и румяной, как и я в самом начале», – вспоминает Моника Сори недавнюю встречу с другим начинающим пекарем. Но мечта о собственном кафе закончилась болезненно – в январе пекарня Mooni, работавшая в Каламая, обанкротилась.
Пекарня Mooni, располагавшаяся на улице Вана-Каламая, проработала менее двух лет.
  • Foto: Erakogu
По словам владелицы пекарни Mooni Моники Сори, бизнес оказался в трудном положении в первую очередь из-за повышения ставки НСО и ухудшения экономического положения людей.
Новости
  16.01.26, 08:31
Обжегшийся в Германии деревообработчик обанкротился. «Я поступал правильно»
Часть бизнеса продолжится в новой фирме
По словам владельца компании, для Tenter, производящей деревянные конструкции зданий, могла стать роковой слишком смелая экспансия. При этом как минимум часть бизнеса продолжится в новой фирме, которой руководят работники Tenter.
Новости
  08.01.26, 18:45
Стартап с именитыми инвесторами задолжал более миллиона и обанкротился
Известный стартап в сфере ментального здоровья Mindspa, ранее работавший под брендом Synctuition, решением Харьюского уездного суда признан банкротом. Общая сумма долгов компании превышает 1 млн евро. Другие компании, связанные с ее основателями Платоном Тинном, Олавом Мийлем и Алланом Ээсмаа, также испытывают серьезные трудности.
Новости
  22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
Город выселил известного ресторатора Стена-Эрика Янтсона из помещений на площади Вабадузе, поскольку бизнесмен почти год не платил аренду. Однако теперь Янтсон сделал ход конем и сам требует от города 100 000 евро.
Новости
  18.12.25, 19:21
«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро
Объем требований, предъявленных к палдиской бункеровочной компании NT Bunkering, стремительно растет, и банкротный управляющий не исключает, что в какой-то момент ему придется заняться розыском судов.
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Новости
  14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Биржа
  14.01.26, 08:35
Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp
Новости
  13.01.26, 19:42
Тысячи работников культуры лишились зарплат из-за ошибки. Вину за просчет в законе об азартных играх перекладывают на Минфин
Новости
  13.01.26, 12:04
«Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу
Новости
  14.01.26, 16:01
Семейный бизнес Maxilla прошел путь от гаража до рекордных 16 млн евро
Новости
  15.01.26, 10:55
Ericsson планирует масштабные сокращения

Новости
  16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
Новости
  16.01.26, 18:12
Китай остановил закупки российской электроэнергии
Новости
  16.01.26, 17:45
Эстонский стартап завоевал доверие L’Oréal и нацелен на многомиллионные сделки
  16.01.26, 17:27
Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
Новости
  16.01.26, 17:09
Трамп возвращается на экономический форум в Давосе. Михал останется в Таллинне
Новости
  16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Биржа
  16.01.26, 16:24
Morgan Stanley видит в акциях нидерландского производителя чипов серьезный потенциал роста
Mнения
  16.01.26, 16:02
Делов-то: месяц без налогов, нет повода не выпить

Инвестор и частный трейдер Микк Лаанес заявил, что редкоземельные металлы превратились в международной политике в вопрос госбезопасности и энергетической независимости.
Биржа
  15.01.26, 08:53
Химические элементы манят сумасшедшей доходностью. Инвесторы указывают на риски
Центр прикладных исследований на базе госкомпании Metrosert пока в начальной стадии развития.
Эпицентр
  15.01.26, 06:00
От беспилотных автомобилей до лекарств от рака: государство обещает помощь в поиске денег
В случае сбоя в передаче данных о потреблении расчеты делаются на основе прогнозируемого объема энергии.
Новости
  14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Головная контора Ericsson в Стокгольме.
Новости
  15.01.26, 10:55
Ericsson планирует масштабные сокращения
С 3 ноября прошлого года Павел Гаммер отбывает наказание в Таллиннской тюрьме.
Новости
  15.01.26, 16:30
Бывший ресторатор хочет досрочно выйти из тюрьмы
«Учредить паевое товарищество теперь проще, быстрее и удобнее», – говорит руководитель повседневного банковского обслуживания бизнес-клиентов банка Coop Эрье Меттас.
Подсказка
  13.01.26, 16:39
Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.
Инвестор Тоомас
  15.01.26, 11:20
Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026