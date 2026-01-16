Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро

«Она была такой же радостной и румяной, как и я в самом начале», – вспоминает Моника Сори недавнюю встречу с другим начинающим пекарем. Но мечта о собственном кафе закончилась болезненно – в январе пекарня Mooni, работавшая в Каламая, обанкротилась.