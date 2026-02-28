Израиль и США начали военную операцию против Ирана, Иран запустил ответные ракеты

Израиль 28 февраля объявил о начале превентивной военной операции против Ирана. Министр обороны страны Исраэль Кац сообщил, что «государство Израиль начало превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз государству Израиль». Представитель министерства обороны уточнил, что операция готовилась несколько месяцев, а решение о дате ее начала было принято несколько недель назад.
Иранские государственные СМИ сообщили о трех взрывах в центре Тегерана и густом дыме над городом. В восточных и западных районах столицы были отключены линии мобильной связи, интернет-соединение работает нестабильно. Агентство Fars также сообщило о взрывах в Исфахане, Куме, Карадже и Керманшахе, передает DW.
По данным агентства AP, одной из целей удара стал офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Представитель иранского правительства заявил, что Хаменеи был «перемещен в безопасное место» и не находится в Тегеране.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало, что у автозаправочных станций в столице образовались длинные очереди, многие жители покидают город. Иранское агентство Mehr сообщило, что под удар попали здание разведки, президентский комплекс и аэропорт Тегерана.
Иран выпустил по Израилю десятки ракет
Армия обороны Израиля 28 февраля сообщила об ответном ракетном обстреле со стороны Ирана после совместных ударов США и Израиля по иранской территории. В заявлении, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль». Военные добавили, что «системы противовоздушной обороны работают для перехвата угрозы». По данным израильской стороны, по стране были выпущены десятки ракет. По всему Израилю объявлена воздушная тревога, жителей призвали укрыться в убежищах.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что начал «первую волну ракет» по территории Израиля в ответ на удары по Ирану, подчеркнув, что это реакция на «израильскую агрессию». О запуске «десятков ракет» сообщило и агентство NourNews. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил о превентивном характере удара, а президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные начали «масштабные боевые операции» для устранения «угроз со стороны иранского режима».
Арабский телеканал Al Jazeera передал, что ракеты были выпущены также в сторону Катара и Бахрейна. Над Катаром, где расположена американская база Аль-Удейд, иранскую ракету, по этим данным, перехватили системы ПВО. Из Бахрейна, где размещена штаб-квартира Центрального командования ВМС США, поступили сообщения о взрывах. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о взрыве в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Дональд Трамп подтвердил участие США
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Соединенных Штатов в операции. В восьмиминутном видеообращении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, он заявил, что США начали «крупные боевые операции в Иране», целью которых является «защитить американский народ путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей». По его словам, «его угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру».
Трамп также обратился к иранским силовым структурам и населению страны. «Я говорю иранской полиции и силам безопасности: немедленно сложите оружие или столкнетесь с неизбежной смертью. Иранскому народу: час свободы приближается. Оставайтесь в своих домах и не выходите, на улице опасно. Когда мы закончим, вы будете управлять своим правительством. Это будет ваш единственный шанс свергнуть режим», — подчеркнул глава Белого дома.
О том, что США участвуют в израильском ударе по Ирану, ранее сообщили американские СМИ и представитель израильского оборонного ведомства.
Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Иран нанес ракетные удары по ряду американских военных объектов в регионе. Агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции сообщает, что атакам подверглись авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США в Бахрейн.
Агентство Reuters сообщает о многочисленных взрывах в столице Катара Доха и в районе военной базы Аль-Удейда. Кроме того, иранское государственное информагентство IRNA сообщило о взрыве на авиабазе Мукаф ас-Салти в Иордании. По заявлению агентства, речь идет о центре американской логистики и одном из важнейших военных объектов США в регионе.
Также сообщается о взрывах в Эр-Рияд и в Абу-Даби. Министерство обороны Ирана официально заявило, что целью ответного удара станут все американские военные базы в регионе.
Операция на фоне напряженности вокруг ядерной программы
Военная операция проходит на фоне обострившейся напряженности после второго раунда переговоров по ядерной программе Тегерана между делегациями США и Ирана, состоявшегося 26 февраля в Женеве. По данным The Wall Street Journal, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали понять, что Тегеран должен уничтожить ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а оставшийся обогащенный уран передать Соединенным Штатам. Иран отклонил предложение о передаче своих запасов за границу.
После этого Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять «очень непростое» решение по поводу Ирана. «Нам необходимо заключить значимую сделку. Я предпочел бы сделать это мирным путем. Но это очень сложные люди», — сказал он.
