Оборот инженерной компании удвоился, но результаты разочаровали. «Хотелось бы большего»

Несколько лет назад Järelpinge Inseneribüroo заключила с Verston договоры почти на 300 млн евро на строительство трассы Rail Baltic, работы продлятся до 2028 года.
Foto: Liis Treimann
Показатели занимающейся строительством и проектированием компании Järelpinge Inseneribüroo в прошлом году значительно выросли благодаря Rail Baltic и строительству четырехполосного участка шоссе Таллинн-Пярну.
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В течение четырех лет государство планирует за 376 миллионов евро построить около 45 километров четырехполосных дорог в направлении Пярну и 20 километров – в направлении Тарту. При этом цель состоит в том, чтобы обе магистрали стали четырехполосными к 2035 году.
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