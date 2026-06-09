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Оборот инженерной компании удвоился, но результаты разочаровали. «Хотелось бы большего»

Строительство Rail Baltic и четырехполосного участка шоссе на Пярнуском шоссе в прошлом году заметно улучшили результаты инженерного бюро, однако владелец компании остался недоволен.
Несколько лет назад Järelpinge Inseneribüroo заключила с Verston договоры почти на 300 млн евро на строительство трассы Rail Baltic, работы продлятся до 2028 года.
  • Несколько лет назад Järelpinge Inseneribüroo заключила с Verston договоры почти на 300 млн евро на строительство трассы Rail Baltic, работы продлятся до 2028 года.
  • Foto: Liis Treimann
Показатели занимающейся строительством и проектированием компании Järelpinge Inseneribüroo в прошлом году значительно выросли благодаря Rail Baltic и строительству четырехполосного участка шоссе Таллинн-Пярну.
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