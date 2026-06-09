Оборот инженерной компании удвоился, но результаты разочаровали. «Хотелось бы большего»

В течение четырех лет государство планирует за 376 миллионов евро построить около 45 километров четырехполосных дорог в направлении Пярну и 20 километров – в направлении Тарту. При этом цель состоит в том, чтобы обе магистрали стали четырехполосными к 2035 году.