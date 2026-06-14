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Пакистан: США и Иран ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на мирных переговорах, заявил в субботу, что мирное соглашение между США и Ираном может быть подтверждено в течение ближайших суток.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф последние два месяца выступал посредником на переговорах между США и Ираном, направленных на достижение мира.
  • Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф последние два месяца выступал посредником на переговорах между США и Ираном, направленных на достижение мира.
  • Foto: AP/Scanpix
«Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Окончательное подтверждение ожидается в течение следующих 24 часов, Пакистан готовит последующее электронное подписание, после этого на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал глава правительства Пакистана в соцсети X.
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