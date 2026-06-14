Пакистан: США и Иран ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф последние два месяца выступал посредником на переговорах между США и Ираном, направленных на достижение мира.
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«Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Окончательное подтверждение ожидается в течение следующих 24 часов, Пакистан готовит последующее электронное подписание, после этого на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», – написал глава правительства Пакистана в соцсети X.
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Вооруженные силы США вечером в среду, 10 июня, возобновили удары по объектам в Иране. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили в соцсети X, что атаки стали ответом на действия Тегерана. «Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана», – говорится в сообщении.
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