Пакистан: США и Иран ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее

KM Content Marketing

Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.