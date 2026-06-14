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Во Франции вынесли приговор членам группировки, похитившей по всей Европе редкие книги на 2,5 млн евро

Суд в Париже приговорил шестерых граждан Грузии к срокам от 18 месяцев до семи лет за участие в масштабной краже редких книг русских писателей из европейских библиотек – в том числе и из Эстонии.
Фото иллюстративное.
  • Фото иллюстративное.
  • Foto: Pixabay
В 2024 году девятерых предполагаемых участников преступной группы задержали в нескольких странах, включая Эстонию, а также в Грузии. По данным Europol и Eurojust, группа могла быть причастна к хищению не менее 170 редких изданий общей стоимостью около 2,5 млн евро. Среди похищенных книг были произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова.
По делу во Франции проходили пять мужчин и одна женщина, сообщает «Медуза». На заседании присутствовали четверо фигурантов; еще двое были ранее задержаны в Грузии и, по сообщениям СМИ, уже приговорены там к пяти годам лишения свободы. Поскольку Грузия не экстрадирует своих граждан, парижский суд вынес им приговор заочно – по шесть лет заключения.
Главный обвиняемый, Михаил Замтарадзе, получил во Франции семь лет лишения свободы. Ранее в Литве его уже приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения за кражу редких книг; затем Литва выдала его Франции для судебного разбирательства.
Одной из первых мишеней стала Эстония
Одной из первых целей группы стала Эстония. Как писал rus.err.ee, в 2022 году из библиотеки Тартуского университета были похищены редкие прижизненные и ранние издания Пушкина и Гоголя. По данным ERR, после инвентаризации выяснилось, что семь книг Пушкина и одна книга Гоголя были заменены подделками. Ущерб библиотеке Тартуского университета оценивался в 158 000 евро; отдельно пострадала и библиотека Таллиннского университета, где ущерб составил 71 000 евро.
Схема краж, по данным следствия, была похожей: подозреваемые представлялись исследователями, получали доступ к редким изданиям, фотографировали и изучали их, а затем подменяли оригиналы копиями. В некоторых случаях книги просто выносили из библиотеки.
Крупнейшие потери понесла библиотека Варшавского университета: оттуда исчезли 78 редких книг стоимостью почти 1 млн евро.
По данным Europol, часть похищенных изданий могла быть продана через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что существенно снижает шансы на возвращение раритетов их законным владельцам – библиотекам.
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