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В Эстонии могут ввести плату за лицензии на продажу алкоголя

Министерство социальных дел рассматривает возможность сделать лицензии на продажу алкоголя платными. Мера должна сократить число торговых точек, продающих спиртное, которых в Эстонии уже более 10 000.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
«Вероятно, тогда цветочные магазины и другие торговые точки, для которых продажа алкоголя не является основным видом деятельности, не станут получать лицензию», — заявила представитель министерства Бригитта Ыунмаа изданию Maaleht.
Стоимость лицензии пока не определена. По словам Ыунмаа, в других странах она обычно составляет около 200 евро в год. При этом размер платы может зависеть от количества продавцов алкоголя в конкретном регионе.
Подготовка реформы может занять несколько лет, поскольку властям предстоит разработать концепцию, провести консультации и оценить последствия изменений.
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