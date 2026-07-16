Назад В Эстонии могут ввести плату за лицензии на продажу алкоголя Министерство социальных дел рассматривает возможность сделать лицензии на продажу алкоголя платными. Мера должна сократить число торговых точек, продающих спиртное, которых в Эстонии уже более 10 000.

«Вероятно, тогда цветочные магазины и другие торговые точки, для которых продажа алкоголя не является основным видом деятельности, не станут получать лицензию», — заявила представитель министерства Бригитта Ыунмаа изданию Maaleht

Стоимость лицензии пока не определена. По словам Ыунмаа, в других странах она обычно составляет около 200 евро в год. При этом размер платы может зависеть от количества продавцов алкоголя в конкретном регионе.

Подготовка реформы может занять несколько лет, поскольку властям предстоит разработать концепцию, провести консультации и оценить последствия изменений.