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Квартирные товарищества хотят получить право ограничивать краткосрочную аренду

Союз квартирных товариществ Эстонии лоббирует в правительстве расширение полномочий квартирных товариществ при регулировании арендных отношений. Отвечающий за эту сферу министр относится к предложению с осторожностью.
Союз пишет, что стоимость недвижимости собственников снижается, если вместо дома получается проходной двор, переполненный посторонними.
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