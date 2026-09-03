Квартирные товарищества хотят получить право ограничивать краткосрочную аренду
Союз квартирных товариществ Эстонии лоббирует в правительстве расширение полномочий квартирных товариществ при регулировании арендных отношений. Отвечающий за эту сферу министр относится к предложению с осторожностью.
Бесконечные проблемы с отоплением вынудили квартирное товарищество самостоятельно установить новые тепловые насосы. Однако жильцы намерены взыскать сотни тысяч евро, которые потребуются на эти работы, с построившей дом биржевой компании Nordecon.
Страховые споры вокруг недвижимости чаще всего бывают связаны с затоплениями в многоквартирных домах. В них сталкиваются интересы владельца квартиры, где произошла утечка, пострадавших соседей, квартирного товарищества и страховых компаний.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.