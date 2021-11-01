Анализ: цены на жилую недвижимость движутся только в одном направлении
В нынешней экономической ситуации у цен на жилую недвижимость нет вариантов - все стрелки уверенно указывают вверх.
Эксперт в сфере недвижимости Тыну ТоомпаркФото: Andras Kralla
Общая экономическая ситуация удивительно хороша. Рост экономики удивляет даже самых больших оптимистов. Временно застывшая средняя зарплата вновь начала быстро расти. Безработица сокращается, и уже речь, скорее, идет о недостатке рабочей силы. Чувство уверенности у предпринимателей и потребителей окрепло. Так что мы вновь движемся в направлении улучшения.
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