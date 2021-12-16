Подсказка

Владимир Вайнгорт

16 декабря 2021 в 13:49 Поделиться:









Можно ли получать зарплату, не отказываясь от компенсации Больничной кассы?

Коронавирусом, будь он неладен, болеют по-разному. Кто тяжело, а кто - не очень. Некоторые вообще не болеют, а отсиживают карантин. И в большинстве случаев все получают от семейных врачей листок о временной нетрудоспособности.

Часто сидящие "на больничном" люди реально выполняют работу в удалённом режиме. Например, руководят бизнесом с помощью интернета. А т.к. они реально работают, то обоснованно считают возможным получать полагающуюся им плату за труд. не отказываясь при этом от денег из Больничной кассы - больничный лист ведь имеется. Однако, если потери в заработке нет, то и компенсации по больничному быть не должно. Фото: shutterstock

Судя по всем нормативным документам, где речь идёт об этом листке, у него две функции: во-первых, это вполне достаточное свидетельство для работодателя, что работник не загулял, а заболел, и потому работать не может; во-вторых, на основании такого листка заболевшему работнику выплачивается семидесятипроцентная компенсация потери заработка из-за болезни. Частично платит компенсацию работодатель (в первые несколько дней болезни) и может платить даже стопроцентную компенсацию. А с пятого дня платит Больничная касса.