  • OMX Baltic−0,11%295,51
  • OMX Riga0,04%921,94
  • OMX Tallinn−0,19%2 007,79
  • OMX Vilnius0,09%1 227,26
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,21%9 136,01
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  03.09.25, 06:00

«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?

Пойти учиться не поздно, даже если вы больше не школьник и не студент. В Эстонии есть масса образовательных курсов для взрослых – и за несколько тысяч евро, и абсолютно бесплатных. Смотрите большую подборку о том, где можно повысить свою профессиональную квалификацию, освоить новую специальность или просто расширить кругозор.
«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
  • «Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»
  • Foto: Катя Анохина
«В Эстонии любят учиться! Например, в 2023 году в Эстонии обучалось 454 711 человек (включая повторное обучение) и было проведено 84 930 курсов. Помимо получения степени в официальных учебных заведениях (университетах, профессиональных училищах), взрослые также могут пройти обучение или переподготовку на курсах повышения квалификации», – говорит руководитель отдела повышения квалификации Эстонского агентства качества образования (HaKa) Катрин Маак.
Кем быть
Круто поменять карьеру приходит в голову не только тем, кого к этому подтолкнула жизнь, лишив, например, работы. Бывает, что вполне успешные предприниматели решают, что хотят заниматься чем-то другим. «Бывает такое, что человек работал программистом, а на самом деле всю жизнь мечтал тортики печь», – рассказывает основательница школы Paprika Яна Гашкова.

Статья продолжается после рекламы

Понять, что пришло время что-то изменить, можно по простым, но важным сигналам. «Если вам скучно на работе, вы понимаете, что исчерпали здесь свой потенциал, и возникает вопрос «а дальше что?», работа больше не дает каких-то новых знаний. У мозга есть такое свойство – use it or lose it. То есть можно легко потерять когнитивные навыки, если не пользоваться ими и не давать никакой нагрузки. Особенно сейчас, когда появились все эти искусственные интеллекты, и думать вообще не сильно надо. Поэтому если такие звоночки есть – что скучно и нет развития, что приходите в офис кофе попить, то важно себе задать честный вопрос: если я дальше буду тут находиться, где я буду через пять лет? Когда везде уже будет AI, все будет автоматизировано, что буду делать я?» – рассуждает Гашкова.
Бывает, что человек работал программистом, но всю жизнь мечтал тортики печь.
Яна Гашкова
основательница школы Paprika
Пойти учиться можно и просто так – чтобы не разучиться это делать. «Иногда стоит задать себе вопрос, а когда я вообще в последний раз чему-то учился?» – продолжает Гашкова.
Если вы решили сменить сферу деятельности, но не представляете, кем точно хотите стать, можно воспользоваться кратким руководством EPALE (Европейская сеть образования для взрослых) или подсказкой сайта Oskuste Kompass. Выберите навыки, которыми уже обладаете, и портал предложит вам несколько вариантов профессий.
И наоборот, если вы знаете, кем хотите стать, найдите на сайте эту специальность и узнайте, какие компетенции для нее нужны и другие подробности об этой профессии. Например, о профессии «журналист» на портале сказано, что «задача журналиста – собирать, обрабатывать и распространять информацию, представляющую общественный интерес и важную, необходимую или развлекательную для людей». Соответственно, чтобы стать журналистом, нужно уметь интерпретировать факты, писать или выступать перед зрителями. Всего в Эстонии около 400 журналистов со средней брутто-зарплатой 1900 евро. «Потребность в профессиональной журналистике растет, поскольку все больше потребителей ценят достоверную, правдивую и качественную информацию», – ободряет нас компас.
Также имеет смысл заглянуть в Барометр трудовой занятости, где Касса по безработице дает краткосрочный прогноз потребности в рабочей силе по специальностям и уездам.

Судя по Барометру занятости, в Таллинне слишком много журналистов.
  • Судя по Барометру занятости, в Таллинне слишком много журналистов.
Где учиться
Вариантов действительно множество. Специализированный портал о дополнительном образовании насчитывает 5720 учебных программ. Здесь есть курсы высшего образования, включая бакалавриат, магистратуру, докторантуру от ведущих эстонских университетов. Они длятся от полугода до двух лет, могут быть на эстонском и английском языках.
Но большая часть касается среднего профессионального образования. Например, можно освоить специальность водопроводчика, отучившись год на русском или эстонском в Таллиннской Ласнамяэской Механической школе, или стать менеджером по установке холодильного оборудования, прослушав годичный курс на эстонском в Таллиннском центре промышленного образования.

Статья продолжается после рекламы

«Повышение квалификации – очень распространенный формат обучения в Эстонии, и у нас в стране есть многолетний опыт в этой области. Такие курсы организуют компании для своих сотрудников, и на рынке есть возможность выбрать курсы повышения квалификации», – комментирует руководитель отдела повышения квалификации HaKa Катрин Маак.
«Школы есть очень разной направленности. Одни больше учат социальным навыкам, нужным, например, для специальности сиделки или няни, – рассказывает Гашкова. – Есть школы, которые обучают больше техническим вещам, – на сварщиков или электриков. Особенно сейчас популярны курсы AI, то есть все, что связано с искусственным интеллектом».
Такое разнообразие вариантов – тоже проблема, поскольку не все курсы одинаково хороши, а кроме того, из них трудно выбрать. «Часто учащиеся принимают решение, основываясь только на названии курса, и не знают точно, чему их будут учить. Это неразумно», – замечает Маак.
Чтобы обучение соответствовало ожиданиям, необходимо более внимательно изучить учебную программу и убедиться, что написанное в ней подходит именно вам, напоминает она. Помимо приобретаемых навыков, в программе также указывается объем обучения, как в учебном классе, так и для самостоятельной работы; условия обучения, проходит ли оно онлайн или с физическим присутствием на месте. Кроме того, стоит изучить, как оценивается пройденный материал и какой итоговый документ выдается, советует Маак.
«С весны 2025 года в Эстонии доступны микроквалификации и микродипломы – более обширная форма непрерывного образования. Кроме того, пройдя это обучение, вы получите государственный сертификат, – напоминает она. – Курсы на микростепень предлагаются только университетами, и этой осенью их будут сотни».
Курсы по микроквалификации предлагаются университетами и профессиональными училищами, а с этой осени его также будут предлагать частные учебные заведения. Качество обучения в частных учебных заведениях гарантируется оценкой качества, которую проводит HaKa. Первые учебные программы, которым присвоена эта оценка, получат право преподавать в октябре-ноябре.
При выборе любой школы лучше ориентироваться на оценку HaKa. Это первый и самый важный критерий. Но не единственный.
«Есть школы, где напиханы занятия с утра до вечера и три раза в неделю. Такое расписание уже должно отпугивать взрослого человека. Это сразу красный флажок. Для школы это возможность очень быстро получить часы и выставить счет за якобы пройденное обучение. Но человек ничего не вынесет и не запомнит, скорее всего. Взрослый мозг работает по-другому, ему нужно больше времени. К тому же, как правило, учеба сочетается и с детьми, и с работой, и с отпуском», – говорит Яна Гашкова.

Статья продолжается после рекламы

Платные курсы
Стоимость курсов сильно варьируется, ведь они могут быть как очень короткими – 1-2 дня, так и длиной несколько лет, как MBA. Базовый курс для начинающих инвесторов от ДВ, например, длится два дня и стоит 110 евро со скидкой.
Длинные полугодовые курсы ориентируются на цену, которую готова платить Касса по безработице – 2000-2500 евро. «Наш курс контент-менеджера в Paprika – по сути, продвижение в соцсетях – включает одно очное занятие в неделю и домашние задания, длится четыре с половиной месяца и стоит 2200 евро», – говорит Гашкова.
Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже. Верхней планки нет, и можно найти обучение и за 10 000 евро. «Частные курсы, которые ведут эстонские спикеры, могут и десятку стоить, например, курсы по продажам», – подтверждает Гашкова.
Бесплатное обучение
Есть и бесплатные программы, их число подбирается к тысяче. Так, за 50 часов можно освоить 2D AutoCAD (для начинающих) или 3D SketchUp для садового дизайнера за 30 часов. Они подготовлены по заказу Министерства образования и науки по программе «Развитие образования для взрослых и предоставление возможностей неформального обучения» на деньги Европейского социального фонда и бюджета Эстонии.
«Благодаря проектам Европейского социального фонда (ESF) на рынке представлено большое количество бесплатных курсов. Касса по безработице также предлагает бесплатное обучение для учащихся. Еще один крупный поставщик бесплатных курсов – университеты – также являются крупными поставщиками услуг повышения квалификации», – перечисляет Катрин Маак из HaKa.
«Мы предлагаем бесплатные курсы в Тартуском университете. Они открытые, не нужно быть студентом, чтобы на них записаться, но при этом после окончания курса мы выдаем аккредитованный диплом», – говорит Анастасия Турусинова, специалист по онлайн-обучению Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета. Обучением занимается специальный Центр непрерывного образования, в котором есть возможность проходить тренинги и воркшопы не только удаленно, но и вживую.

Статья продолжается после рекламы

«Я больше предлагаю английские курсы, но в университете много и эстоноязычных. Как правило, это достаточно короткие программы, курс может длиться 4 или 6 недель. Это примерно 26 академических часов. У нас в основном курсы по политическим и социальным вопросам, – рассказывает Анастасия Турусинова. – Как правило, они разрабатываются в рамках какого-нибудь европейского проекта, где Евросоюз уже оплатил нашу работу, поэтому у нас есть возможность предлагать это бесплатно».
Например, есть курс, посвященный Украине – ее культуре и развитию, ее будущему в Европе. «Еще будет курс о Молдове, – добавляет Турусинова. – Об интеграции в ЕС. Есть и более прикладные. Последний курс я запускала для физиотерапевтов и любых сотрудников сферы здравоохранения: как распознавать признаки насилия у пациентов.
Дело в том, что физиотерапевты много взаимодействуют с телом, есть возможность увидеть, что человек подвергается насилию. Но что делать дальше? Как на эти темы говорить? Как себя вести? Куда можно человека направить и как помочь? Мы этот курс предлагали на английском открыто и бесплатно. Много профессионалов записалось, и от них были хорошие отзывы».
Предприниматели тоже могут найти для себя в Тартуском университете что-нибудь интересное. «Есть возможность что-то новое попробовать. Можно поменять карьеру. У нас короткие вводные курсы, которые помогут понять – интересно это или нет», – уточняет Турусинова. Курсы записаны, и слушать их можно в любое время онлайн, но только в течение времени, пока идет программа: преподаватели университета проверяют работы учеников, которые должны быть сданы в срок.
