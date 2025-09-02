Назад 03.09.25, 06:00 «Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться? Пойти учиться не поздно, даже если вы больше не школьник и не студент. В Эстонии есть масса образовательных курсов для взрослых – и за несколько тысяч евро, и абсолютно бесплатных. Смотрите большую подборку о том, где можно повысить свою профессиональную квалификацию, освоить новую специальность или просто расширить кругозор.

«Иногда стоит задуматься – когда вы в последний раз чему-то учились?»

«В Эстонии любят учиться! Например, в 2023 году в Эстонии обучалось 454 711 человек (включая повторное обучение) и было проведено 84 930 курсов. Помимо получения степени в официальных учебных заведениях (университетах, профессиональных училищах), взрослые также могут пройти обучение или переподготовку на курсах повышения квалификации», – говорит руководитель отдела повышения квалификации Эстонского агентства качества образования (HaKa) Катрин Маак.

Кем быть

Круто поменять карьеру приходит в голову не только тем, кого к этому подтолкнула жизнь, лишив, например, работы. Бывает, что вполне успешные предприниматели решают, что хотят заниматься чем-то другим. «Бывает такое, что человек работал программистом, а на самом деле всю жизнь мечтал тортики печь», – рассказывает основательница школы Paprika Яна Гашкова.

Где учиться

Вариантов действительно множество. Специализированный портал о дополнительном образовании насчитывает 5720 учебных программ. Здесь есть курсы высшего образования, включая бакалавриат, магистратуру, докторантуру от ведущих эстонских университетов. Они длятся от полугода до двух лет, могут быть на эстонском и английском языках.

Но большая часть касается среднего профессионального образования. Например, можно освоить специальность водопроводчика, отучившись год на русском или эстонском в Таллиннской Ласнамяэской Механической школе, или стать менеджером по установке холодильного оборудования, прослушав годичный курс на эстонском в Таллиннском центре промышленного образования.

«Повышение квалификации – очень распространенный формат обучения в Эстонии, и у нас в стране есть многолетний опыт в этой области. Такие курсы организуют компании для своих сотрудников, и на рынке есть возможность выбрать курсы повышения квалификации», – комментирует руководитель отдела повышения квалификации HaKa Катрин Маак.

«Школы есть очень разной направленности. Одни больше учат социальным навыкам, нужным, например, для специальности сиделки или няни, – рассказывает Гашкова. – Есть школы, которые обучают больше техническим вещам, – на сварщиков или электриков. Особенно сейчас популярны курсы AI, то есть все, что связано с искусственным интеллектом».

Такое разнообразие вариантов – тоже проблема, поскольку не все курсы одинаково хороши, а кроме того, из них трудно выбрать. «Часто учащиеся принимают решение, основываясь только на названии курса, и не знают точно, чему их будут учить. Это неразумно», – замечает Маак.

Чтобы обучение соответствовало ожиданиям, необходимо более внимательно изучить учебную программу и убедиться, что написанное в ней подходит именно вам, напоминает она. Помимо приобретаемых навыков, в программе также указывается объем обучения, как в учебном классе, так и для самостоятельной работы; условия обучения, проходит ли оно онлайн или с физическим присутствием на месте. Кроме того, стоит изучить, как оценивается пройденный материал и какой итоговый документ выдается, советует Маак.

«С весны 2025 года в Эстонии доступны микроквалификации и микродипломы – более обширная форма непрерывного образования. Кроме того, пройдя это обучение, вы получите государственный сертификат, – напоминает она. – Курсы на микростепень предлагаются только университетами, и этой осенью их будут сотни».

Курсы по микроквалификации предлагаются университетами и профессиональными училищами, а с этой осени его также будут предлагать частные учебные заведения. Качество обучения в частных учебных заведениях гарантируется оценкой качества, которую проводит HaKa. Первые учебные программы, которым присвоена эта оценка, получат право преподавать в октябре-ноябре.

При выборе любой школы лучше ориентироваться на оценку HaKa. Это первый и самый важный критерий. Но не единственный.

«Есть школы, где напиханы занятия с утра до вечера и три раза в неделю. Такое расписание уже должно отпугивать взрослого человека. Это сразу красный флажок. Для школы это возможность очень быстро получить часы и выставить счет за якобы пройденное обучение. Но человек ничего не вынесет и не запомнит, скорее всего. Взрослый мозг работает по-другому, ему нужно больше времени. К тому же, как правило, учеба сочетается и с детьми, и с работой, и с отпуском», – говорит Яна Гашкова.

Платные курсы

Стоимость курсов сильно варьируется, ведь они могут быть как очень короткими – 1-2 дня, так и длиной несколько лет, как MBA. Базовый курс для начинающих инвесторов от ДВ, например, длится два дня и стоит 110 евро со скидкой.

Длинные полугодовые курсы ориентируются на цену, которую готова платить Касса по безработице – 2000-2500 евро. «Наш курс контент-менеджера в Paprika – по сути, продвижение в соцсетях – включает одно очное занятие в неделю и домашние задания, длится четыре с половиной месяца и стоит 2200 евро», – говорит Гашкова.

Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже. Верхней планки нет, и можно найти обучение и за 10 000 евро. «Частные курсы, которые ведут эстонские спикеры, могут и десятку стоить, например, курсы по продажам», – подтверждает Гашкова.

Бесплатное обучение

Есть и бесплатные программы , их число подбирается к тысяче. Так, за 50 часов можно освоить 2D AutoCAD (для начинающих) или 3D SketchUp для садового дизайнера за 30 часов. Они подготовлены по заказу Министерства образования и науки по программе «Развитие образования для взрослых и предоставление возможностей неформального обучения» на деньги Европейского социального фонда и бюджета Эстонии.

«Благодаря проектам Европейского социального фонда (ESF) на рынке представлено большое количество бесплатных курсов. Касса по безработице также предлагает бесплатное обучение для учащихся. Еще один крупный поставщик бесплатных курсов – университеты – также являются крупными поставщиками услуг повышения квалификации», – перечисляет Катрин Маак из HaKa.

«Мы предлагаем бесплатные курсы в Тартуском университете. Они открытые, не нужно быть студентом, чтобы на них записаться, но при этом после окончания курса мы выдаем аккредитованный диплом», – говорит Анастасия Турусинова, специалист по онлайн-обучению Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета. Обучением занимается специальный Центр непрерывного образования , в котором есть возможность проходить тренинги и воркшопы не только удаленно, но и вживую.

«Я больше предлагаю английские курсы, но в университете много и эстоноязычных. Как правило, это достаточно короткие программы, курс может длиться 4 или 6 недель. Это примерно 26 академических часов. У нас в основном курсы по политическим и социальным вопросам, – рассказывает Анастасия Турусинова. – Как правило, они разрабатываются в рамках какого-нибудь европейского проекта, где Евросоюз уже оплатил нашу работу, поэтому у нас есть возможность предлагать это бесплатно».

Например, есть курс, посвященный Украине – ее культуре и развитию, ее будущему в Европе. «Еще будет курс о Молдове, – добавляет Турусинова. – Об интеграции в ЕС. Есть и более прикладные. Последний курс я запускала для физиотерапевтов и любых сотрудников сферы здравоохранения: как распознавать признаки насилия у пациентов.

Дело в том, что физиотерапевты много взаимодействуют с телом, есть возможность увидеть, что человек подвергается насилию. Но что делать дальше? Как на эти темы говорить? Как себя вести? Куда можно человека направить и как помочь? Мы этот курс предлагали на английском открыто и бесплатно. Много профессионалов записалось, и от них были хорошие отзывы».

Предприниматели тоже могут найти для себя в Тартуском университете что-нибудь интересное. «Есть возможность что-то новое попробовать. Можно поменять карьеру. У нас короткие вводные курсы, которые помогут понять – интересно это или нет», – уточняет Турусинова. Курсы записаны, и слушать их можно в любое время онлайн, но только в течение времени, пока идет программа: преподаватели университета проверяют работы учеников, которые должны быть сданы в срок.