ТОП дивидендов: сотни миллионов уходят в Швецию

Фото иллюстративное. Фото: DPA/Scanpix

Äripäev составил ТОП зарегистрированных в Эстонии компаний, выплативших больше всего дивидендов. Самые крупные дивиденды ушли через Балтийское море в Швецию.

Если посмотреть на первую десятку, то половина этих компаний принадлежит основным владельцам из Эстонии, и половина – иностранному капиталу, в первую очередь шведским материнским компаниям.

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