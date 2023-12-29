ТОП дивидендов: сотни миллионов уходят в Швецию

Побитый, но не сломленный американскими облигациями
Сегодня инвесторы все еще пытаются для себя определить, насколько заряжен позитивным потенциалом для рынков сигнал о снижении процентных ставок. Лично для себя я определил, что на сегодняшний день соотношение риска и доходности все-таки лучше у надежных облигаций, чем акций.
Сегодня инвесторы все еще пытаются для себя определить, насколько заряжен позитивным потенциалом для рынков сигнал о снижении процентных ставок. Лично для себя я определил, что на сегодняшний день соотношение риска и доходности все-таки лучше у надежных облигаций, чем акций.