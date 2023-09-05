    Второе крупное банкротство за две недели: финская компания с оборотом €100 млн подала заявление

    Две недели – два банкрота.Фото: Лийз Трейманн

    Строительная компания Siklatilat с оборотом 100 миллионов евро подала в суд Оулу заявление о банкротстве, пишет Helsingin Sanomat.

    В январе группа компаний Sikla подала заявление о санации, но несмотря на это, ее «дочка» Siklatilat все же подала заявление о банкротстве.

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