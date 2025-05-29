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  • 29.05.25, 12:10

Сделка в секторе обороны: Eesti Arsenal приобрел контрольный пакет акций Nitrotol

Производящая взрывчатые вещества компания Eesti Arsenal теперь владеет контрольным пакетом акций фирмы Nitrotol, следует из данных Инфобанка Äripäev.
Руководитель Eesti Arsenal Йенс Хауг.
  • Руководитель Eesti Arsenal Йенс Хауг.
  • Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix
Eesti Arsenal вместе с Nitrotol поставляли для вооруженных сил Эстонии и Литвы мины и различные взрывные пакеты. Некоторое время назад Nitrotol выиграла организованный Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) тендер на запуск производства в военном городке Эмари.
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