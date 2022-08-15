  • Поделиться:

    Эксперт: цены растут, однако спрос на новые автомобили не снижается

    По словам эксперта, мощности автопроизводителей сейчас ориентированы на электромобили.Фото: Raul Mee

    По словам руководителя Luminor Liising Андруса Соодла, на автомобильном рынке происходят фундаментальные изменения: автопроизводители все больше внимания уделяют электромобилям, а спрос на новые автомобили может начать снижаться из-за общего роста цен, сообщается в пресс-релизе.

    Соодла рассказывает, что основные тенденции, которые были заметны уже некоторое время назад, стали за последние пару месяцев ещё более выраженными. «По-прежнему существуют узкие места в поставках новых автомобилей, поскольку автопроизводители не в состоянии выпускать столько машин, сколько действительно хотелось бы потребителю», – сказал он. Это вызвано нехваткой сырья, затяжным кризисом на рынке чипов и проблемами с нарушениями в логистических цепочках, сказал Соодла.
    Еще одним мегатрендом, по его словам, является продолжающийся рост цен на автомобили. «Поскольку цены на материалы и потребительский спрос выросли, возникла ситуация, когда автопроизводители решили выпускать больше автомобилей с самой высокой маржой», – сказал Соодла.
    Таким образом, в настоящее время выпускается больше автомобилей премиального класса. «Статистика также подтверждает, что мощности автопроизводителей ориентированы на электромобили. Таким образом, электромобили как премиум-класса, так и массовые в настоящее время более доступны для потребителей. Можно также купить роскошный автомобиль с дизельным двигателем, но если желание состоит в том, чтобы купить автомобиль массового спроса с дизельным двигателем, то таких машин мало и их очень трудно найти», – поясняет он.
    Начинает проявляться и третья тенденция: данные Департамента шоссейных дорог подтверждают, что во втором квартале было продано на 1351 новый легковой автомобиль меньше, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соодла говорит, что это связано с сокращением предложения, а не со снижением спроса.
    Однако в условиях общего высокого роста цен спрос также может начать падать, поскольку покупатели чувствуют, что автомобили стали слишком дорогими, и больше не могут позволить себе покупать такие дорогие машины. «Возможно, мы увидим значительно более низкий спрос на новые автомобили осенью, хотя на данном этапе это очень трудно предсказать», – сказал он.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
«Индекс бутерброда»: насколько подорожали продукты за месяц?
Юри Ратас: да, мы должны говорить о повышении налогов
С нового года вырастет не облагаемый налогом минимум
Влияние санкций
Мосбиржа допустит к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных стран»
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Мосбиржа допустит к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных стран»
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Московская биржа c 15 августа вновь допустит к торгам облигациями иностранных инвесторов «из стран, не являющихся недружественными», сообщает BBC News.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Ану Арновер: готов ли наш рынок недвижимости к «зеленой волне»?
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.
Все мнения
Эпицентр
Как российский бизнес укрылся в Эстонии от потрясений сто лет назад?
На набережной Пирита не так много зданий старой постройки, но у тех, что сохранились, своя выдающаяся деловая история. Здание Laferme, например, некогда служило офисом табачной мануфактуры, торговая марка которой в свое время гремела по всему миру. Появился этот бренд в Эстонии «благодаря» революции 1917 года, когда российскому бизнесу пришлось спасаться от большевиков в соседних странах.
На набережной Пирита не так много зданий старой постройки, но у тех, что сохранились, своя выдающаяся деловая история. Здание Laferme, например, некогда служило офисом табачной мануфактуры, торговая марка которой в свое время гремела по всему миру. Появился этот бренд в Эстонии «благодаря» революции 1917 года, когда российскому бизнесу пришлось спасаться от большевиков в соседних странах.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение