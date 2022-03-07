Биржа

Дмитрий Фефилов

7 марта 2022 в 10:10 Поделиться:









Биржи Эстонии и Литвы падают, рижская сопротивляется

Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.

Фото: Лийз Трейманн

На фоне продолжающейся войны в Украине рынки по всему миру продолжают свое падение. Биржи Таллинна и Вильнюса просели на более чем 5 и 3 процента соответственно. Только акции двух компаний из основного списка в зеленой зоне - эстонская PRFoods, которая специализируется на производстве рыбных товаров, и литовская Rokiškio sūris, которая занимается производством молочных продуктов, держатся сегодня "на плаву".