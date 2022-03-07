  • Поделиться:

    Биржи Эстонии и Литвы падают, рижская сопротивляется

    Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.

    Фото: Лийз Трейманн
    На фоне продолжающейся войны в Украине рынки по всему миру продолжают свое падение. Биржи Таллинна и Вильнюса просели на более чем 5 и 3 процента соответственно. Только акции двух компаний из основного списка в зеленой зоне - эстонская PRFoods, которая специализируется на производстве рыбных товаров, и литовская Rokiškio sūris, которая занимается производством молочных продуктов, держатся сегодня "на плаву".

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Каллас: Финляндия и Эстония могли бы наладить более тесное сотрудничество в области энергетики
    Verslo Žinios: влияние санкций особенно остро ощущается в Калининграде
    Биржевые цены на пшеницу вновь бьют рекорды Трейдеры не исключают паники на рынках
    Влияние санкций
    Биржевые цены на пшеницу вновь бьют рекорды Трейдеры не исключают паники на рынках
    В понедельник цены на пшеницу в Европе подскочили на 14% до рекордных 424 евро за тонну из-за растущей обеспокоенности по поводу поставок на фоне эскалации конфликта в Украине, сообщает Financial Times.
    В понедельник цены на пшеницу в Европе подскочили на 14% до рекордных 424 евро за тонну из-за растущей обеспокоенности по поводу поставок на фоне эскалации конфликта в Украине, сообщает Financial Times.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Подписка на облигации Coop Pank была превышена более чем в полтора раза
    Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.
    Инвесторы подписались на облигации на общую сумму в 13,9 миллиона евро, что в 1,7 раза больше предложения.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Можно ли работать, находясь на больничном?
    Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
    Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
    Все мнения
    Эпицентр
    Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией
    Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
    Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
    В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
    В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение