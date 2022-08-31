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    ДВ приглашают на инвестиционную конференцию «Заставь деньги работать»

    Еще год назад миллионам людей казалось, что рынок может идти только вверх. Сегодня те же участники рынка бегут сверкая пятками, так как боятся потерять последнее. Никогда такого не было, и вот опять.

    В этом году конференция ДВ и Клуба инвесторов «Заставь деньги работать» пройдет в четвертый раз. Фото: Лийз Трейманн
    Этот год выдался, мягко говоря, непростым. Рынок оказался под натиском сразу нескольких серьезных негативных факторов. Чем и когда все это закончится – вопрос на несколько триллионов долларов.
    Тут бы розничному инвестору и вспомнить, что говорят великие и успешные о кризисах и возможностях. Но сложно сохранять рациональный подход, когда все устремились к выходу.
    Вера в долгосрочное инвестирование у многих ослабла, ведь за год их портфель усох. Быстрый заработок для многих тоже обернулся крахом. Инфляция съедает стоимость денег, но и в активах их стоимость не сохранить. Рост процентных ставок обещает повернуть ситуацию вспять, но у всего есть своя цена – рецессия не за горами. Сегодня инвестор на распутье – куда ни глянь, везде риски, а доходности и не видать. И тем не менее, кто-то ведь покупает...
    На ежегодной инвестиционной конференции «Заставь деньги работать» мы выясним, кто, что и зачем покупает. Обязательно зададим те же вопросы и продавцам активов. И главное, постараемся найти ответ на самый животрепещущий нынче вопрос – как из нынешней ситуации выйти победителем?

    В этом году спектр тем будет соответствовать происходящему:

    – Как ведет себя разумный инвестор в среде высоких процентных ставок и инфляции?
    – Недвижимость в портфеле – ложка меда или дегтя?
    – Надолго ли воспрянули металлы и коммодитис?
    – Куда катится мир и где там пристроить свой капитал?
    – «Спокойствие, только спокойствие!» Или сегодня это невозможно?
    – Как сохранить портфель не в ущерб своему желудку?
    И многое другое, что сегодня волнует и интересует инвесторов!

    Конференция пройдет 3 декабря в Таллинне, в Radisson Blu Olümpia Hotel.

    На конференции мы ожидаем более 150 гостей.

    Генеральный спонсор конференции Freedom Finance.

    Конференцию поддерживают Baltic Horizon, Tavid, SEB.

    До 24-го сентября действует льготное предложение!

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