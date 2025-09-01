Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,31
  • 01.09.25, 17:55

Apranga достигла крупнейшего месячного оборота в истории

Сильный рост оборота обеспечили привлекательная осенняя коллекция и благоприятствующаяя продажам погода, сообщает компания в биржевом сообщении.
Оборот Apranga вырос за год на 21%, установив рекорд месячного оборота в истории группы.
  • Оборот Apranga вырос за год на 21%, установив рекорд месячного оборота в истории группы.
  • Foto: Andres Haabu
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 29.07.25, 19:07
Оборот Apranga вырос, прибыль сократилась
Литовский продавец одежды Apranga увеличил свой оборот в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым годом, но заработал меньше чистой прибыли.
Биржа
  • 01.07.25, 08:06
Большой анализ балтийских бирж: эксперты рассказывают, что сейчас стоит покупать
Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
Биржа
  • 10.06.25, 14:42
Анализ: настроения кажутся мрачными, но жизнь на балтийской бирже продолжается
Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
Биржа
  • 01.09.25, 08:54
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Сезон публикации крупных отчетов завершен, но внимание инвесторов обращено на макроэкономические показатели, а на этой неделе будут оглашены ежемесячные результаты.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
2
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
3
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
4
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
5
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
6
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»

Последние новости

Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
Биржа
  • 01.09.25, 17:55
Apranga достигла крупнейшего месячного оборота в истории
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Новости
  • 01.09.25, 16:57
Отчет: расходы на здравоохранение растут, но старение населения – не главная причина
Биржа
  • 01.09.25, 16:44
Вкус биржи: Лиза, не исчезай! Трамп уволил члена ФРС, а та не уходит!
Новости
  • 01.09.25, 16:34
Ректор TalTech: иностранные студенты помогли бы смягчить нехватку специалистов
Новости
  • 01.09.25, 16:20
Уроженец Эстонии продолжит возглавлять Северный инвестиционный банк

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Член правления Pagaripoisid Меэлис Пярн. Архивное фото.
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025