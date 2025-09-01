Apranga достигла крупнейшего месячного оборота в истории

Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?