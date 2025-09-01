Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Грузоперевозки Tallink долго снижались, в среду станет ясно, сохраняется ли тренд.
Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Интересные и познавательные рассказы, яркие и реальные примеры, встречи с профессионалами и опытными людьми становятся важной и неотъемлемой частью образования. Однако, когда речь заходит о воспитании финансовой грамотности, ничто не заменит опыт с собственными деньгами. И здесь у государства есть возможность оказать необходимую поддержку эстонским детям.
Банкир и сооснователь Hansapank Индрек Нейвельт не удивлен, что минфин в очередной раз снизил прогноз роста экономики Эстонии. Он убежден: для экономического роста в Европе нет никаких объективных предпосылок.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.