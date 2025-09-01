Назад 01.09.25, 08:54 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать Сезон публикации крупных отчетов завершен, но внимание инвесторов обращено на макроэкономические показатели, а на этой неделе будут оглашены ежемесячные результаты.

Грузоперевозки Tallink долго снижались, в среду станет ясно, сохраняется ли тренд.

Foto: Andras Kralla

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.