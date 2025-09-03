Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%295,51
  • OMX Riga0,04%921,94
  • OMX Tallinn−0,19%2 007,79
  • OMX Vilnius0,09%1 227,26
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,21%9 136,01
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • OMX Baltic−0,11%295,51
  • OMX Riga0,04%921,94
  • OMX Tallinn−0,19%2 007,79
  • OMX Vilnius0,09%1 227,26
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,21%9 136,01
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,01
  • 03.09.25, 08:26

Участники ТОП самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался

Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
  • Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
  • Foto: Liis Treimann
Крупные компании вроде Bolt и Alexela, владельцы которых занимают высокие места в ТОПе, формально не отказались от планов, но ждут лучших рыночных условий. А Apollo Group полностью отказалась от идеи выйти на биржу.
Новый ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет в Äripäev 10 сентября.
По словам главы Таллиннской биржи Nasdaq Каарела Отса, последние пару лет явно прошли под знаком облигаций. «Активность высокая. Даже в этом году она выросла», — отметил он, добавив, что привлечение капитала через облигации никогда не было столь масштабным.
С IPO ситуация иная. «Большинство компаний, которые публично говорили о своих планах, отложили их», — пояснил Отс. Главные причины — общее состояние экономики и настроения инвесторов. «Компании пытаются уловить момент, когда всё станет более позитивным», — добавил он. Поэтому ведутся переговоры с небольшими, малоизвестными широкой публике фирмами, но выхода на биржу крупных компаний в ближайшее время, похоже, ждать не стоит.

Статья продолжается после рекламы

Длинная скамейка ожидающих

Один из самых ожидаемых новых игроков — каршеринговая платформа Bolt, возглавляемая Маркусом Виллигом, который в прошлом году вышел на первое место в ТОПе самых богатых людей Эстонии. Компания по-прежнему готовится к выходу на биржу: расширяет бизнес, выходит на новые рынки и совершенствует внутренние процессы, пояснила руководитель по коммуникациям Bolt Лийзи Мария Алексиус. По словам компании, планы не изменились, но сроки полностью зависят от рыночных условий, и конкретное время или место не установлены.
Ещё в марте этого года речь шла о 2026 годе, а в 2023-м нацеливались на нынешний.
Похожую позицию занимает Alexela: планы выхода на биржу остаются, но окончательных решений и графика пока нет, отметила руководитель по маркетингу и коммуникациям концерна Мария Тийдус. Приоритет компании сейчас — реализация стратегических инвестиций и укрепление позиций в регионе. «Биржа — это один из возможных шагов по диверсификации источников финансирования, но сначала концерн сосредоточится на выполнении инвестиционной программы», — сказала Тийдус. Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль занял в прошлом году высокое 60-е место в рейтинге.
Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс в феврале заявил, что нынешняя стратегия банка не предусматривает IPO. «Сейчас мы видим, что можем финансировать свой рост с помощью облигаций», — пояснил он, но не исключил IPO в будущем. «Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно объёмы облигаций достигнут предела. Тогда встанет вопрос, как расти дальше». Крупные владельцы Bigbank Парвел Пруунсильд и Вахур Волль в прошлом году поделили 20-е место в рейтинге.

Apollo похоронила планы, Гросс не видит необходимости

Если одни выжидают, то другие уже явно отказались от мысли о бирже. Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель подтвердил в беседе с Äripäev, что выход на биржу сейчас не стоит на повестке дня. На вопрос, отменены ли планы окончательно, он ответил: «Я бы сказал, да». Причина проста: в этом просто нет необходимости.
Ещё осенью 2023 года совладелец Apollo Ивар Венделин утверждал, что план выйти на биржу остаётся в силе. «Мы следим за ситуацией и точно не говорим этому „нет“», — говорил он тогда.
Есть и такие компании, которые никогда не рассматривали выход на биржу. По словам Тармо Рооса, исполнительного директора и совладельца Mapri Ehitus, второй по величине строительной компании в Эстонии, у них никогда не было такого плана, так как компания не нуждается в дополнительном капитале. По его мнению, это было бы логичнее в случае какого-либо бизнеса с недвижимостью внутри концерна. Роос считает, что для некоторых компаний, котирующихся на бирже, это скорее рекламная возможность, но традиционно биржу рассматривают как последний шаг. «Старая мудрость гласила: если деньги закончились и взять их больше негде, то надо идти на биржу. Это что-то вроде последнего средства», — пояснил он.
Кроме того, Роос не понимает, зачем на бирже находится Nordecon, компания примерно того же масштаба, что и Mapri Ehitus. «Когда-то, возможно, им нужен был приток денег. Не знаю, может, они покупали участки или занимались застройкой. Это было так давно, я тогда был ещё очень молод», — отметил Роос. По его словам, у Merko Ehitus достаточно средств, чтобы уйти с биржи, но присутствие на ней поддерживает бренд и хорошо подходит компании.

Горячие новости

  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
  • KM
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Статья продолжается после рекламы

Совладелец Mapri Прийт Яагант погиб в этом году в вертолётной катастрофе, и его имущество перешло наследникам. В прошлом году он занимал 102-е место в рейтинге.
Не видит необходимости выходить на биржу и Олег Гросс, занявший в прошлом году 16-е место в ТОПе самых богатых. «У нас семейная компания, и мы справляемся со своим капиталом, чужих денег нам не нужно», — сказал он о материнской компании магазинов Grossi, OG Elektra. «По моему мнению, скорее нет. Но я уже слишком стар, дальше будет руководить Георг», — добавил он. К биржевым компаниям Гросс относится положительно и считает репутацию биржи хорошей, но, по его словам, у OG Elektra нет таких ожиданий роста, которые оправдывали бы привлечение капитала через биржу.
Хотя акции софтверной компании Helmes и обращаются в частном порядке на платформе Funderbeam, публичного размещения не планируется, рассказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Helmes Хелен Лиллеп. Компания не исключает этого в будущем, но сейчас возможность торговли создана, лишь чтобы упростить сделки существующих акционеров. Крупный владелец Helmes Яан Пиллесар в прошлом году занимал 36-е место в ТОПе богачей.
В последний раз основной список Таллиннской биржи пополнился в 2023 году, когда на неё вышла компания Infortar. В прошлом году в ТОП-100 вошли четверо её владельцев: Энн Пант, Калев Ярвелилль, Айн Ханшмидт и Кейо Эркки Мехтонен.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 29.08.25, 08:00
ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
В списке более 400 предприятий
На конференции семейных предпринимателей в Тоосиканн устали известны самые успешные семейные предприятия Эстонии. Самое заметное такое предприятие уже третье поколение работает в Харьюмаа.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Обвал рынка жилья отразился и на деятельности агентств недвижимости: их общий оборот по сравнению с предыдущим годом сократился на 17,5 млн евро, а прибыль упала в несколько раз.
ТОП
  • 21.08.25, 10:51
ТОП зарплат биржевых компаний: крупнейшие выплаты превышают полмиллиона евро
В прошлом году пять топ-менеджеров столичных биржевых компаний получили общую компенсацию свыше полумиллиона евро.
Новости
  • 29.08.25, 17:22
Топ-менеджеры крупнейшего изготовителя дронов в Эстонии стали совладельцами предприятия
Эстонская оборонная промышленная компания Threod Systems, которая в прошлом году почти удвоила оборот и операционную прибыль, передала своим руководителям доли в фирме.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
4
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
5
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
6
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Последние новости

Новости
  • 03.09.25, 09:33
Число вакансий превысило 10 000
Биржа
  • 03.09.25, 08:53
Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали
Биржа
  • 03.09.25, 08:26
Участники ТОП самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Подсказка
  • 03.09.25, 06:00
«Русскоязычные курсы дешевле, эстонские – как правило, подороже». Куда пойти учиться?
Новости
  • 02.09.25, 19:50
Увидимся в суде: предприниматель, которому волость отказала в строительстве гибридного парка, оценивает свои шансы на победу как высокие
Новости
  • 02.09.25, 18:00
Новая общая планировка Пыхья-Таллинна должна ускорить развитие района
Биржа
  • 02.09.25, 17:15
Эмиссия облигаций девелопера недвижимости была полностью размещена досрочно
Новости
  • 02.09.25, 16:45
Владелец A. Le Coq покупает крупнейшего производителя крафтового пива Латвии

Сейчас в фокусе

В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
На автозаправке Neste в Ласнамяэ
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Ян Левченко.
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025