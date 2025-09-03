Участники ТОП самых богатых откладывают выход на биржу, один и вовсе отказался
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
Если возглавляемая Айном Ханшмидтом (слева) Infortar вышла на биржу в конце 2023 года, то контролируемая Хейти Хяэлем Alexela всё ещё ждёт своего часа.
Крупные компании вроде Bolt и Alexela, владельцы которых занимают высокие места в ТОПе, формально не отказались от планов, но ждут лучших рыночных условий. А Apollo Group полностью отказалась от идеи выйти на биржу.
Новый ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет в Äripäev 10 сентября.
По словам главы Таллиннской биржи Nasdaq Каарела Отса, последние пару лет явно прошли под знаком облигаций. «Активность высокая. Даже в этом году она выросла», — отметил он, добавив, что привлечение капитала через облигации никогда не было столь масштабным.
С IPO ситуация иная. «Большинство компаний, которые публично говорили о своих планах, отложили их», — пояснил Отс. Главные причины — общее состояние экономики и настроения инвесторов. «Компании пытаются уловить момент, когда всё станет более позитивным», — добавил он. Поэтому ведутся переговоры с небольшими, малоизвестными широкой публике фирмами, но выхода на биржу крупных компаний в ближайшее время, похоже, ждать не стоит.
Длинная скамейка ожидающих
Один из самых ожидаемых новых игроков — каршеринговая платформа Bolt, возглавляемая Маркусом Виллигом, который в прошлом году вышел на первое место в ТОПе самых богатых людей Эстонии. Компания по-прежнему готовится к выходу на биржу: расширяет бизнес, выходит на новые рынки и совершенствует внутренние процессы, пояснила руководитель по коммуникациям Bolt Лийзи Мария Алексиус. По словам компании, планы не изменились, но сроки полностью зависят от рыночных условий, и конкретное время или место не установлены.
Ещё в марте этого года речь шла о 2026 годе, а в 2023-м нацеливались на нынешний.
Похожую позицию занимает Alexela: планы выхода на биржу остаются, но окончательных решений и графика пока нет, отметила руководитель по маркетингу и коммуникациям концерна Мария Тийдус. Приоритет компании сейчас — реализация стратегических инвестиций и укрепление позиций в регионе. «Биржа — это один из возможных шагов по диверсификации источников финансирования, но сначала концерн сосредоточится на выполнении инвестиционной программы», — сказала Тийдус. Крупный собственник Alexela Хейти Хяэль занял в прошлом году высокое 60-е место в рейтинге.
Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс в феврале заявил, что нынешняя стратегия банка не предусматривает IPO. «Сейчас мы видим, что можем финансировать свой рост с помощью облигаций», — пояснил он, но не исключил IPO в будущем. «Если мы продолжим в том же темпе, то рано или поздно объёмы облигаций достигнут предела. Тогда встанет вопрос, как расти дальше». Крупные владельцы Bigbank Парвел Пруунсильд и Вахур Волль в прошлом году поделили 20-е место в рейтинге.
Apollo похоронила планы, Гросс не видит необходимости
Если одни выжидают, то другие уже явно отказались от мысли о бирже. Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель подтвердил в беседе с Äripäev, что выход на биржу сейчас не стоит на повестке дня. На вопрос, отменены ли планы окончательно, он ответил: «Я бы сказал, да». Причина проста: в этом просто нет необходимости.
Ещё осенью 2023 года совладелец Apollo Ивар Венделин утверждал, что план выйти на биржу остаётся в силе. «Мы следим за ситуацией и точно не говорим этому „нет“», — говорил он тогда.
Есть и такие компании, которые никогда не рассматривали выход на биржу. По словам Тармо Рооса, исполнительного директора и совладельца Mapri Ehitus, второй по величине строительной компании в Эстонии, у них никогда не было такого плана, так как компания не нуждается в дополнительном капитале. По его мнению, это было бы логичнее в случае какого-либо бизнеса с недвижимостью внутри концерна. Роос считает, что для некоторых компаний, котирующихся на бирже, это скорее рекламная возможность, но традиционно биржу рассматривают как последний шаг. «Старая мудрость гласила: если деньги закончились и взять их больше негде, то надо идти на биржу. Это что-то вроде последнего средства», — пояснил он.
Кроме того, Роос не понимает, зачем на бирже находится Nordecon, компания примерно того же масштаба, что и Mapri Ehitus. «Когда-то, возможно, им нужен был приток денег. Не знаю, может, они покупали участки или занимались застройкой. Это было так давно, я тогда был ещё очень молод», — отметил Роос. По его словам, у Merko Ehitus достаточно средств, чтобы уйти с биржи, но присутствие на ней поддерживает бренд и хорошо подходит компании.
Совладелец Mapri Прийт Яагант погиб в этом году в вертолётной катастрофе, и его имущество перешло наследникам. В прошлом году он занимал 102-е место в рейтинге.
Не видит необходимости выходить на биржу и Олег Гросс, занявший в прошлом году 16-е место в ТОПе самых богатых. «У нас семейная компания, и мы справляемся со своим капиталом, чужих денег нам не нужно», — сказал он о материнской компании магазинов Grossi, OG Elektra. «По моему мнению, скорее нет. Но я уже слишком стар, дальше будет руководить Георг», — добавил он. К биржевым компаниям Гросс относится положительно и считает репутацию биржи хорошей, но, по его словам, у OG Elektra нет таких ожиданий роста, которые оправдывали бы привлечение капитала через биржу.
Хотя акции софтверной компании Helmes и обращаются в частном порядке на платформе Funderbeam, публичного размещения не планируется, рассказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Helmes Хелен Лиллеп. Компания не исключает этого в будущем, но сейчас возможность торговли создана, лишь чтобы упростить сделки существующих акционеров. Крупный владелец Helmes Яан Пиллесар в прошлом году занимал 36-е место в ТОПе богачей.
В последний раз основной список Таллиннской биржи пополнился в 2023 году, когда на неё вышла компания Infortar. В прошлом году в ТОП-100 вошли четверо её владельцев: Энн Пант, Калев Ярвелилль, Айн Ханшмидт и Кейо Эркки Мехтонен.
