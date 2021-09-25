На виртуальной ярмарке труда и карьеры предлагают вакансии более сотни работодателей

Ливия Лаас, руководитель услуг для работодателей Кассы по безработице. Фото: Меэли Кюттим

В конце сентября состоится очередная виртуальная Ярмарка труда и карьеры – популярное место встречи работодателей и соискателей работы. Весной в аналогичной ярмарке приняли участие 25 тысяч работников и 150 организаций. Касса по безработице рассчитывает, что в нынешней ярмарке будет участвовать еще больше работодателей.

По словам Ливии Лаас, руководителя услуг для работодателей Кассы по безработице, явное преимущество виртуальной ярмарки вакансий состоит в том, что она не требует физического присутствия, предоставляя возможность участвовать всей Эстонии. «Нынешний житель Таллинна, который планирует вернуться в Тартуский уезд, может узнать, какие предложения работы и от каких работодателей имеются в интересующем его регионе, – сказала Лаас. – Кроме того, каждый может сам выбирать, в какое время ему удобно посетить ярмарку – с самого утра или в течение дня. Ярмарка открыта со вторника по пятницу. Конечно, работодатели не отвечают на вопросы круглосуточно, но вся информация ярмарки постоянно доступна каждому до вечера пятницы, 1 октября», – пояснила Лаас.

Принять участие очень просто

В ярмарке будет участвовать множество работодателей – на нее зарегистрировались и строительные предприятия, и детские сады, и дома престарелых, и охранные фирмы. Кроме того, есть спрос на офисных работников, рабочих производства, уборщиц и т. д.

«Наша задача состоит в том, чтобы работодатель нашел подходящего работника, а тот – подходящую ему работу и работодателя. Мы стремимся сблизить эти две стороны. Ярмарка вакансий стала сильным брендом, а ее проведение в прошлом году через интернет для многих стало плюсом, потому что виртуальная информация достигает более широкой аудитории, – сказала Лаас. – Для работодателя стоит упомянуть, что его участие в ярмарке может стать частью брендинга, позволяя показать, что у вас за компания, почему в ней работают лучшие люди и почему это лучший работодатель».

В ярмарке будет участвовать множество работодателей – на нее зарегистрировались и строительные предприятия, и детские сады, и дома престарелых, и охранные фирмы. Ливия Лаас руководитель, услуг для работодателей Кассы по безработице

Участие в виртуальной ярмарке для соискателя организовано очень просто: регистрация требуется только работодателям, соискатель работы этого делать не обязан. Во время проведения ярмарки посетитель может зайти на ее сайт toomess.ee и самостоятельно узнать, что сейчас предлагается. «Если вы хотите узнать, какие вакансии предлагают работодатели, какие компании участвуют, или посмотреть общий семинар по вопросам карьеры, вы можете принять участие во всем этом без предварительной регистрации. Вам понадобится только устройство с подключением к интернету – компьютер, планшет или смартфон», – сказала Лаас.

Соискателю работы нужно зарегистрироваться только в том случае, если он хочет получить индивидуальную карьерную консультацию, симуляцию собеседования или участвовать в небольшом семинаре с ограниченным количеством участников. «Регистрация на эти мероприятия начинается за неделю до открытия ярмарки, то есть с 21 сентября могут зарегистрироваться все желающие», – пояснила Лаас.

Работодатели готовы оперативно ответить

Лаас признала, что люди нередко не учитывают специфику виртуальной ярмарки. Здесь легко возникает ощущение анонимности, и собственная активность соискателя остается низкой. Она призвала соискателей активно общаться на ярмарке с работодателями и задавать им вопросы о компании или организации труда. «Работодатели создали на ярмарке виртуальные выставочные стенды, где опубликованы контактные данные для связи. Если появился даже малейший вопрос, стоит его задать», – подчеркнула Лаас.

Некоторые работодатели готовы сразу ответить на вопросы, а некоторые компании указали, в какое время готовы отвечать, и добавили ссылку для общения через видеомост. «Работодатели учли, что во время ярмарки могут получать необычно много электронных писем и звонков. И они обязательно, как и в прошлый раз, ведут общение в Teams», – добавила Лаас.

Не нужно бояться отсутствия подготовки

По словам Лаас, соискатель может вначале определиться, в каком регионе Эстонии он хочет работать и готов ли он при необходимости переехать на новое место.

Не стоит опасаться того, что у вас нет опыта или знаний для потенциальной работы, поскольку многие промышленные компании сами обучают новых сотрудников. «У работодателей в первую очередь скорее возникает вопрос, подходит ли человеку разнообразная или монотонная работа», – отметила Лаас.

Она добавила, что о возможностях обучения стоит спросить у работодателя, но иногда на помощь приходит Касса по безработице, которая предлагает различные курсы как для безработных, так и для работающих. «И работодателю, и соискателю полезно изучить различные возможности, которые мы можем предложить».

Лаас рекомендует соискателям работы составить CV еще до начала ярмарки вакансий, чтобы затем быстро и удобно отправить его работодателю. «При написании резюме хорошо заранее продумать, как будет описан ваш опыт работы и важная информация. Это не делается за несколько минут. Еще я порекомендовала бы спросить себя, что я ищу на ярмарке вакансий или чем хочу заниматься».

Касса по безработице помогает продумать поиск

Если на эти вопросы нет ответа и вы не умеете составить документы для подачи заявки, Лаас рекомендует индивидуальную консультацию с предварительной регистрацией или семинар, где обсуждается подготовка документов кандидата.

«На весенней ярмарке вакансий мы получили много положительных отзывов о симуляции собеседования, которая была предложена впервые и прошла при полном аншлаге. В непринужденной обстановке люди могли опробовать обычно напряженную ситуацию. Это дает возможность проверить вместе с консультантом, как и о чем человек говорит при приеме на работу».

Лаас сказала, что если расписание индивидуальных консультаций на ярмарке заполнено и подходящего времени не нашлось, стоит просто обратиться в региональное отделение Кассы по безработице.

«После ярмарки Касса по безработице продолжает виртуальные встречи и, если позволяет ситуация, мы предлагаем некоторые услуги в представительствах. Я призываю людей, которые заинтересованы в обсуждении вопросов своей карьеры, обращаться к нам после виртуальной ярмарки, чтобы найти время для встречи».