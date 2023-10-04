    Финансы и романсы: как обезопасить себя в делах сердечных?

    Юрист и партнер юридического бюро Progressor Данил Липатов.Фото: Алена Ценно

    Едва ли, начиная отношения, мы думаем о финансовых аспектах и юридически грамотном оформлении каждого шага. Однако со временем вопросы денег и совместного имущества становятся все более значимыми. В новом выпуске «Кур» – важная информация о том, как обезопасить свои финансы в отношениях.

    Разобраться, зачем нужен брачный контракт, стоит ли покупать недвижимость вне брака и как поделить имущество, если отношения не сложились, ведущей подкаста Александре Матвеевой поможет юрист и партнер юридического бюро Progressor Данил Липатов. В этом выпуске:
    • Длительные отношения вне брака. Как они выглядят с точки зрения закона?
    • За аренду квартиры платили вместе, но бывший партнер срочно заставляет съезжать. Можно ли что-то сделать?
    • После отношений бывший партнер требует вернуть ценные подарки. Как такой спор будет выглядеть в суде, стоит ли верить угрозам?
    • Кредит на недвижимость вне брака. Что такое «компанейский договор» и как он может помочь вернуть деньги в случае разрыва отношений?
    • Совместные кредиты. Как заставить бывшего партнера участвовать в погашении взятого в отношениях займа?
    • Стоимость юридической помощи.
    • Режимы управления финансами и имуществом в браке: совместное имущество, раздельное и принцип прироста стоимости.
    • Брачный договор – только для богачей и знаменитостей?
    • Совместное приобретение недвижимости в браке. Что нужно помнить? Разбираем с юристом лазейки и сложные случаи.
    • Отвечает ли супруг по финансовым обязательствам родни партнера?
    • Юридические и финансовые выгоды брака в Эстонии.
    • Как устроен развод? Главная сложность при разводе в Эстонии.
    • Дети и деньги. Кому платить алименты и можно ли увеличить сумму, если бывший супруг хорошо зарабатывает?
    • Три совета, как обезопасить себя в делах сердечных.

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