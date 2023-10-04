Финансы и романсы: как обезопасить себя в делах сердечных?
Юрист и партнер юридического бюро Progressor Данил Липатов.Фото: Алена Ценно
Едва ли, начиная отношения, мы думаем о финансовых аспектах и юридически грамотном оформлении каждого шага. Однако со временем вопросы денег и совместного имущества становятся все более значимыми. В новом выпуске «Кур» – важная информация о том, как обезопасить свои финансы в отношениях.
Разобраться, зачем нужен брачный контракт, стоит ли покупать недвижимость вне брака и как поделить имущество, если отношения не сложились, ведущей подкаста Александре Матвеевой поможет юрист и партнер юридического бюро Progressor Данил Липатов. В этом выпуске:
• Длительные отношения вне брака. Как они выглядят с точки зрения закона?
• За аренду квартиры платили вместе, но бывший партнер срочно заставляет съезжать. Можно ли что-то сделать?
• После отношений бывший партнер требует вернуть ценные подарки. Как такой спор будет выглядеть в суде, стоит ли верить угрозам?
• Кредит на недвижимость вне брака. Что такое «компанейский договор» и как он может помочь вернуть деньги в случае разрыва отношений?
• Совместные кредиты. Как заставить бывшего партнера участвовать в погашении взятого в отношениях займа?
• Стоимость юридической помощи.
• Режимы управления финансами и имуществом в браке: совместное имущество, раздельное и принцип прироста стоимости.
• Брачный договор – только для богачей и знаменитостей?
• Совместное приобретение недвижимости в браке. Что нужно помнить? Разбираем с юристом лазейки и сложные случаи.
• Отвечает ли супруг по финансовым обязательствам родни партнера?
• Юридические и финансовые выгоды брака в Эстонии.
• Как устроен развод? Главная сложность при разводе в Эстонии.
• Дети и деньги. Кому платить алименты и можно ли увеличить сумму, если бывший супруг хорошо зарабатывает?
• Три совета, как обезопасить себя в делах сердечных.
Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст на популярных платформах:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Spotify
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!