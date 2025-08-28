Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
В крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Foto: Andras Kralla
Глава второго по величине свиноводческого предприятия страны Atria Eesti Меэлис Лаанде сказал, что на какое-то время возникло ощущение, будто вспышки болезни прекратились. «А теперь телефон раскален, — так он описал ситуацию. – Сейчас возникли реальные вопросы, сколько эстонских свиней и эстонской свинины в целом останется в производстве».
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса, чтобы сдерживать популяцию диких кабанов, нужно начать употреблять их мясо в пищу, поскольку это даст охотникам стимул для отстрела.
На фермах Эстонии продолжает свирепствовать африканская чума свиней, из-за которой страна может лишиться десятой части поголовья. Что это означает для производителей мясных товаров – ждать ли повышения цен на свинину в магазинах?
