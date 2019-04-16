Вахтер: без украинцев встанут крупные стройки

Если мы ограничим интенсивный приток рабочей силы из-за границы, себестоимость строительства резко возрастет, и многие общественно важные объекты просто «замерзнут», уверен руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер Фото: Tairo Lutter / Eesti Meedia

Мы физически неспособны одновременно строить несколько крупных государственных объектов, таких как Rail Baltic, сооружения Эстонско-российской границы и четырехполосное шоссе Таллинн–Тарту, не привлекая в Эстонию иностранную рабочую силу. Из-за нехватки собственной рабочей силы цены на строительные услуги взвинчены до предела. Составляя свои планы, ни государство, ни частные предприниматели не рассчитывали на продолжение роста расценок и нехватку рабочей силы, так что теперь эти объекты могут встать. Даже если не брать в расчет рост затрат, в Эстонии просто негде взять столько строителей сразу.

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Например, в Кохила сейчас строится многоквартирный дом, пристройка к школе, детский сад и центр семейной медицины. Без украинцев многоквартирный дом благодаря частным средствам и рыночному спросу, очевидно, все же будет достроен, а вот общественные стройки замрут. Уже сейчас из-за низких закупочных цен общественных строительных проектов по ним не поступает предложений, и государство идет на бесчисленные уступки, чтобы удержаться в рамках бюджета. И когда что-нибудь наконец бывает построено, результат не соответствует изначальным планам и ожиданиям. Если мы хотим отказаться от найма иностранной рабочей силы, нужно просто иметь в виду, что с этого момента в строительном деле все станет дорожать и усложняться.

Мифы безосновательны

Публикации в прессе производят впечатление, что в Эстонию ежегодно ввозится не менее 20 000 новых иностранных рабочих, но на самом деле это общее количество всех работающих здесь иностранцев. Цифра более-менее стабильна, поскольку иностранные рабочие не имеют вида на жительство и по завершении проекта возвращаются домой. Иностранцы делают у нас ту работу, которую мы сами делать не хотим или не способны.

Другое распространенное заблуждение – насчет грошей, которые якобы платят иностранным рабочим. На самом деле генеральный подрядчик платит субподрядчику одну и ту же сумму вне зависимости от того, кто выполняет работу на объекте. Если рабочие субподрядчика наняты через посредника в Польше, те же самые деньги получает посредник, а Эстония просто лишается налогов на рабочую силу. Поэтому нам было бы выгодней ввозить строителей по краткосрочному разрешению на работу, а не в рамках аренды рабочей силы.

Разговоры некоторых политиков порой оставляют впечатление, что где-то в Эстонии остаются без работы тысячи местных строителей, которых не хотят брать на работу местные предприятия, поскольку иностранная рабочая сила обходится дешевле. Это не так. Работников просто физически нет. Как и в других секторах экономики, зарплаты строителей растут быстро. Они выросли уже настолько, что часть строителей возвращается из Финляндии, но, к сожалению, недостаточно быстро.

То, что на эстонские стройки приезжают именно украинцы и белорусы, обусловлено географической и языковой спецификой. Однако их трудовая мораль отличается от нашей, причем явно в худшую сторону. Можно выписывать недостающих работников из Швеции или Финляндии, но в таком случае работы обойдутся намного дороже.