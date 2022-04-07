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    Экономист: рост цен ускорился ещё больше

    Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.Фото: Andras Kralla

    В марте цены выросли на 15% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены росли за счёт энергоносителей и продуктов питания. Последний раз цены росли так быстро в 1990-х годах, когда нынешняя экономическая система еще только создавалась, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

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    За год цены на продукты питания выросли на 14 процентов. Многие продукты питания быстро подорожали, включая овощи, рыбу и молочные продукты. За год подешевела только свинина. Цены на продовольствие на мировых рынках также высоки. В феврале индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций достиг исторического максимума, увеличившись за год почти на четверть. Война в Украине привела к росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.
    Половина роста потребительской корзины пришлась на энергию. Цены на энергоносители останутся высокими в течение всего года. По прогнозам Swedbank, в этом и следующем году цены на нефть превысят 100 долларов США. Цены на газ останутся очень высокими, по крайней мере, до следующей весны.
    Очень быстрый рост цен продолжится в ближайшие месяцы. Ожидается, что во второй половине года рост цен замедлится. В целом за год Swedbank ожидает роста цен на 10%. Это в два раза быстрее, чем рост средней чистой заработной платы. Повышение пенсий в этом году также будет отставать. Таким образом, в этом году затянуть пояса придётся и тем, кто получает зарплату, и пожилым людям. Сбережения, которые значительно выросли в годы пандемии, помогут справиться с повышением цен. Однако следует учитывать, что сбережения очень неравномерно распределены среди населения. В конце месяца 40% клиентов Swedbank по-прежнему имеют на своем банковском счёте менее 500 евро.
    Потребление до сих пор демонстрирует относительно уверенный рост, несмотря на быстрый рост цен. В феврале объём розничных продаж с поправкой на цены вырос на 4% в годовом исчислении. Платежи по карточкам Swedbank показывают, что чувство уверенности потребителей сохраняется даже после эскалации военных действий в Украине.

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