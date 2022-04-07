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dv.ee

7 апреля 2022 в 13:30 Поделиться:









Минфин прогнозирует спад экономики в текущем году на 1%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Реальный рост эстонской экономики в текущем году будет отрицательным и составит -1% (ранее прогнозировался рост в 1,2%), а в 2023 году сменится небольшим ростом на 1,2%, следует из весеннего экономического прогноза Министерства финансов.

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По расчетам минфина, структурный дефицит правительственного сектора составит в этом году 3,1% (ранее прогнозировалось 2,3%) ВВП и уменьшится до 2% в 2026 году.

Потребительские цены вырастут на 12,7% (полгода назад прогнозировалось 3,7%), что приведет к сокращению реальных доходов населения и снижению частного потребления. В следующем году инфляция должна замедлиться до 2,1%, пишет rus.err.ee.

Зарплаты в текущем году должны вырасти на 7%, в 2023 году - на 5,6% и в 2024 году - на 3,6%.

Основным фактором существенного пересмотра экономического прогноза в министерстве назвали последствия вторжения России в Украину в конце февраля: экспортно-импортные ограничения, снижение уверенности потребителей и инвесторов, а также рост цен на сырье.