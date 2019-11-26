Кальюлайд: инвестиции на украинском рынке должны быть защищены

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Лийз Трейманн

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Кальюлайд заверила главу Украины в неизменной поддержке планов реформ Украины, призванных повысить уровень жизни населения и улучшить бизнес-климат в стране, сообщила Канцелярия президента Эстонии.

В центре внимания визита президента Зеленского было развитие практического сотрудничества двух стран в сфере цифровых технологий. Лидеры двух стран обсудили и ситуацию в экономике Украины.