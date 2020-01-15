Nordecon и Государственный центр оборонных инвестиций заключили договор на 3 млн евро

Стойка Nordecon Фото: Лийз Трейманн

Nordecon AS и Государственный центр оборонных инвестиций заключили договор на проектирование и строительство гаража для обслуживания и учебы, ангара для хранения и сооружения для прицеливания в военном городе Тапа, а также договор на проектирование и строительство ангара для хранения в военном городке Йыхви. Работы начинаются в январе, и их сдача запланирована на начало 2021 года. Стоимость договора составляет 3 млн евро, к цене добавляется налог с оборота, сообщило предприятие.