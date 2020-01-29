Полиция провела обыски в Ида-Таллиннской центральной больнице
В Центральной криминальной полиции подтвердили, что в больнице проводились обыски, и пообещали в среду дать более подробную информацию относительно следственных мероприятий и причин своих действий. Фото: Андрес Хаабу
Центральная криминальная полиция провела накануне вечером следственные мероприятия в Ида-Таллиннской центральной больнице в связи с подозрениями в коррупции, передает rus.err.ee.
По неподтвержденным данным, правоохранители задержали некоторых членов правления больницы, сообщили в среду, 29 января, утренние новости ETV+.
Власти Таллинна пообещали прокомментировать ситуацию в полдень на пресс-конференции по итогам заседания горуправы.
Сегодня утром состоялось внеочередное заседание Совета Ида-Таллиннской центральной больницы, на котором было принято решение приостановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ.
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