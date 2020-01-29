dv.ee • 29 января 2020
Новости

Полиция провела обыски в Ида-Таллиннской центральной больнице

В Центральной криминальной полиции подтвердили, что в больнице проводились обыски, и пообещали в среду дать более подробную информацию относительно следственных мероприятий и причин своих действий.   Фото: Андрес Хаабу

Центральная криминальная полиция провела накануне вечером следственные мероприятия в Ида-Таллиннской центральной больнице в связи с подозрениями в коррупции, передает rus.err.ee.

Читайте также
17. октябрь 2019Таллинн обратился в полицию по итогам аудита в TLT

По неподтвержденным данным, правоохранители задержали некоторых членов правления больницы, сообщили в среду, 29 января, утренние новости ETV+.

Власти Таллинна пообещали прокомментировать ситуацию в полдень на пресс-конференции по итогам заседания горуправы.

Сегодня утром состоялось внеочередное заседание Совета Ида-Таллиннской центральной больницы, на котором было принято решение приостановить полномочия председателя правления Ральфа Алликвеэ.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Департамент полиции и погранохраны
Самое читаемое